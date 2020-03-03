«Әділ сөз»: Куда делся законопроект о клевете?

Алматы. 3 марта. КазТАГ — Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» сообщил о пропаже законопроекта о декриминализации клеветы с портала «Открытые НПА», передает корреспондент агентства.

«Куда делся законопроект о клевете? Еще вчера по адресу https://legalacts.egov.kz/npa/ view?id=3264375

можно было скачать весь пакет документов к разработанному генпрокуратурой законопроекту «О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам ответственности за клевету». Сегодня портал сообщает: «Мы не смогли найти запрашиваемую страницу». С чего бы она пропала? Неужели авторам стало стыдно за свои предложения? Интересующимся сообщаем: полное досье на законопроект есть на ZAKONe – https://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=38692525#pos= 3;-161», — говорится в сообщении во вторник.

Ранее сообщалось, что «Әділ сөз», изучив законопроект «О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам ответственности за клевету», обратился к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с открытым письмом.

Напомним, 20 декабря 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что решил декриминализовать статью о клевете и перевести ее из уголовного в административный кодекс.

Статьи УК РК о клевете и оскорблении регулярно подвергаются критике со стороны правозащитников ввиду того, что многие СМИ и гражданские активисты, критикующие власть, нередко подвергаются уголовному преследованию именно по этим статьям. Декриминализовать указанные статьи неоднократно призывали власти Казахстана и представители международного сообщества, в том числе и на уровне ООН.

2 февраля 2020 года МИА КазТАГ сообщало, что представлен проект поправок о декриминализации клеветы в Казахстане.