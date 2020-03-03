Алматы. 3 марта. КазТАГ — «Пандемия» загрязнения воздуха сокращает жизнь на три года, сообщает агентство France Press.

«Ученые заявили, что «пандемия» загрязнения воздуха сокращает жизни людей во всем мире в среднем почти на три года и ежегодно приводит к 8,8 млн случаев преждевременной смерти. Устранение токсичного коктейля из молекул и засоряющих легкие частиц, выделяющихся при сжигании нефти, газа и угля, увеличило бы продолжительность жизни на целый год, сообщают ученые в статье, опубликованной в журнале Cardiovascular Research», — говорится в публикации.

По словам ведущего автора исследования, проведенного Институтом Макса Планка в Майнце (Германия) Джоса Леливелда, загрязнение воздуха представляет больший риск для здоровья населения, чем курение табака, а большую часть загрязнения можно избежать, заменив ископаемое топливо чистой возобновляемой энергией.

«Исследование показало, что загрязнение воздуха ежегодно убивает в 19 раз больше людей, чем малярия, в девять раз больше, чем ВИЧ/СПИД, и в три раза больше, чем алкоголь. Ишемическая болезнь сердца и инсульт составляют почти половину причин этих смертей, причем на большинство из остальных приходятся заболевание легких и другие неинфекционные заболевания, такие как диабет и высокое кровяное давление», — отмечается в сообщении.

По информации издания, наиболее пострадавший регион – Азия, где средняя продолжительность жизни сократилась на 4,1 года в Китае, на 3,9 года – в Индии и на 3,8 года – в Пакистане. В странах Африки продолжительность жизни также сократилась в среднем на 3,1 года, при этом в некоторых странах – Чаде, Сьерра-Леоне, Центральноафриканской Республике, Нигерии и Кот-д’Ивуаре – на 4,5-7,3 года. Среди более развитых стран самое серьезное загрязнение воздуха отмечается в странах бывшего соцлагеря, особенно в Болгарии, Венгрии и Румынии.