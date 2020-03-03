Возможным ростом безработицы в ходе цифровизации экономики РК обеспокоен депутат

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Возможным ростом безработицы в ходе цифровизации экономики Казахстана обеспокоен депутат мажилиса парламента РК Тургун Сыздыков.

«Говоря о цифровизации, ведется разговор об элитных кадрах. Делая хорошее дело, можем создать социальную напряженность. Когда высвободится большое количество людей, и они будут недовольны этими процессами, не понимая, что для страны и народа это (цифровизация – КазТАГ) очень важно, возникнут большие трудности. Разработаны ли вопросы трудоустройства высвобождающегося персонала?» — спросил во вторник Сыздыков в ходе расширенного заседания комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса парламента РК, посвященного внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования цифровых технологий.

В качестве подтверждения своей мысли парламентарий привел пример из истории средних веков, когда во времена промышленной революции в странах Европы люди громили станки, которые лишали их рабочих мест.

Вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек согласился с мажилисменом, что такая угроза есть.

«Это цивилизационный вызов, мы видим, что в некоторых странах роботизация отнимает рабочие места у людей, искусственный интеллект снижает потребность в специалистах даже довольно высокого уровня. В тех прогнозах, которые есть у нас, уже нет необходимости подготовки в большом количестве техников-программистов, потому что сейчас нужны аналитики больших данных, специалисты по искусственному интеллекту. И со своей стороны мы отрабатываем с министерством труда и социальной защиты и министерством образования и науки. Это страновой вызов, и нам нужно совместно думать, как на них в перспективе 10-20 лет отвечать», — сказал вице-министр.

Отвечая на вопрос, когда же завершится процесс цифровизации, он даже вспомнил старую песню, в которой пелось, что «есть у революции начало, нет у революции конца».

«Мы должны понимать, что технологи будут развиваться, сегодня есть серьезные вызовы, общемировой тренд на развитие искусственного интеллекта, мы стараемся двигаться в этом тренде, но если будем останавливаться, то будем и отставать. Конечно, есть люди, которым сложно переходить на новые технологии, но в любом случае это движение не остановить. Когда мы закончим цифровизацию, я не могу сказать. В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» мы планы выполним, дальше, думаю, будут новые планы», — заключил Оразбек.