«Әділ сөз»: Законопроект вместо декриминализации клеветы предлагает еще более суровые меры

Алматы. 3 марта. КазТАГ — Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз», изучив законопроект «О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам ответственности за клевету», обратился к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с открытым письмом, передает корреспондент агентства.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Журналистская общественность Казахстана с большим удовлетворением встретила Ваше решение декриминализировать клевету. Это решение отвечает международным обязательствам нашей страны и давним ожиданиям гражданского общества. Однако предлагаемый генеральной прокуратурой РК законопроект «О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам ответственности за клевету», по сути, предлагает вместо декриминализации еще более суровые меры, реально ущемляющие конституционные гарантии свободы слова», — говорится в открытом письме «Әділ сөз» во вторник.

Как определяет закон, отметили в фонде, «достоинство – внутренняя самооценка лицом собственных качеств, честь – это общественная оценка лица, мера его духовных и социальных качеств, опять же, в восприятии обладателя чести».

«Таким образом, умаление чести и достоинства лица – понятия сугубо индивидуальные», — говорится в письме.

В «Әділ сөз» напомнили, что «в настоящее время как уголовный, так и гражданский процессы по защите таких субъективных категорий, как честь и достоинство, проводятся исключительно по заявлению потерпевшего или лица, считающего себя таковым; виновный по решению судьи выплачивает пострадавшему ту или иную сумму, компенсирующую моральный вред».

«Законопроект делает этот вид правонарушений частно-публичным, вводит административные протоколы и наделяет правом их составления органы внутренних дел. Законопроект предлагает очень большие суммы штрафов, но не предусматривает никакой компенсации морального вреда пострадавшему. Предлагается к частным спорам лиц совершенно безосновательно применять меры государственного принуждения, к коим в административном порядке относятся задержание, принудительное доставление и прочее. Мы считаем, что разрешение частных споров о защите чести и достоинства не может вестись в административном порядке с использованием мер государственного принуждения. Просим поручить разработку законопроекта о декриминализации клеветы Верховному суду РК с тем, чтобы вписать этот вид правонарушений в Гражданский кодекс РК», — резюмировали в фонде, обращаясь к Токаеву.

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Напомним, 20 декабря 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что решил декриминализовать статью о клевете и перевести ее из уголовного в административный кодекс.

Статьи УК РК о клевете и оскорблении регулярно подвергаются критике со стороны правозащитников ввиду того, что многие СМИ и гражданские активисты, критикующие власть, нередко подвергаются уголовному преследованию именно по этим статьям. Декриминализовать указанные статьи неоднократно призывали власти Казахстана и представители международного сообщества, в том числе и на уровне ООН.

2 февраля 2020 года МИА КазТАГ сообщало, что представлен проект поправок о декриминализации клеветы в Казахстане.