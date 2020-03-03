Инфляция в Казахстане за январь-февраль составила 1,3%

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Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за январь-февраль 2020 года составила 1,3%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«С начала года повышение цен отмечено на овощи на 11,6%, крупы, масло сливочное – по 2,9%, фрукты – на 2,3%, муку – на 2,1%, макаронные изделия – на 1,9%, молоко пастеризованное, рыбу мороженую – по 1,6%, изделия из мяса, конину – по 1,5%, творог – на 1,4%, баранину, сыр сычужный, кисломолочные продукты – по 1,3%, колбасные изделия, говядину – по 1,2%, чай – на 1,1%, булочные и мучные изделия – на 0,9%. Табачные изделия подорожали на 3,2%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

Снижение цен, как отмечается в документе, зафиксировано на сахар-песок на 2%, рис – на 1,7%, пшено – на 1,1%.

Согласно информации, за февраль по сравнению с декабрем 2019 года цены на продовольственные товары увеличились на 1,9%, непродовольственные – на 1%, платные услуги – на 0,9%.

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