Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Осадки в виде дождя и снега ожидаются во вторник лишь на севере, востоке и юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана все также будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке и юге страны под влиянием ложбины циклона местами пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, в центре и востоке РК – с низовой метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью небольшой снег. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура днем -1-3, ночью -10-12.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью +2+4.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью +3+5.

В Павлодарской области местами ожидаются небольшой снег, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -4-9.

В Карагандинской области местами ожидаются небольшой дождь со снегом, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -2-7.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются осадки, ночью местами – небольшой дождь со снегом, местами ожидаются гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -5-10.

В Акмолинской области днем местами ожидаются небольшие осадки, ночью местами – небольшой снег, местами ожидаются туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -7-12.

В Жамбылской области днем местами ожидаются небольшие осадки, ночью – без осадков, местами ожидаются туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Туркестанской области днем местами ожидается дождь, ночью – без осадков, местами ожидаются туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +11+16, ночью +1+6.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются небольшие осадки, ночью – без осадков, местами ожидаются туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -5-10.

В Кызылординской области без осадков, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -4+1.

В Западно-Казахстанской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Актюбинской области без осадков, местами ожидается туман. Днем -3+2, ночью -7-12.

В Костанайской области без осадков, местами ожидается туман. Днем -2+3, ночью -7-12.

В Алматинской области днем местами ожидается небольшой дождь, ночью – без осадков, ночью в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Мангистауской области без осадков. Днем +7+12, ночью -2+3.

В Атырауской области без осадков. Днем +6+11, ночью 0-5.

«В ближайшие сутки на реках юго-востока и запада республики будут наблюдаться дальнейшие ослабления ледовых явлений и подъемы уровня воды. На реке Сырдарья в створе ГП Казалы ожидается дальнейшее ослабление ледостава. На водных объектах равнинной территорий Казахстана в гидрологическом режиме заметных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.