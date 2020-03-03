Казахстанцам пообещали спрашивать разрешение на предоставление персональных данных

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. У каждого гражданина Казахстана теперь будут спрашивать, согласен ли он предоставить свои персональные данные тому или иному субъекту, сообщил вице-министр цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек.

«Проблема воровства персональных данных есть, она не уникальна для Казахстана. Но это не снимает с нас ответственности, поэтому мы вводим в практику сервис защиты персональных данных. Если кто-то (будь то госучреждение, частная компания, банк) запросит доступ к персональным данным, запрос будет идти гражданину. Ему будет сообщаться: «К вашим данным обратился такой-то субъект, согласны ли вы предоставить ему персональные данные?» Привязка будет осуществляться через кабинет электронного правительства к номеру телефона, и таким образом в больше части случаев мы можем идентифицировать, что это тот самый человек», — пояснил Оразбек во вторник суть нововведения в ходе расширенного заседания комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса.

Встреча была посвящена внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования цифровых технологий.

Вице-министр сообщил, что законодательно будет определен уполномоченный орган, конкретно отвечающий за защиту персональных данных в стране.

Более того, министерство цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности намерено инициировать широкомасштабную проверку баз данных госорганов.

«Есть несколько источников угрозы (утечки персональных данных – КазТАГ), один из них – взлом и проникновение в систему, что мы наблюдали в прошлом году. Для защиты государственной информационной системы мы начали активные проверки – в прошлом году проверили 13 госорганов на состояние защищенности, в этом году планируем еще 250 таких проверок провести», — добавил Оразбек.