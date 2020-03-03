Понедельник останется рабочим днем для госслужащих при переносе праздничного выходного в РК

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Понедельник останется рабочим днем для госслужащих при переносе праздничного выходного в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Поручил правительству и АП (администрации президента – КазТАГ) пересмотреть действующий порядок: если праздничный день совпадает с воскресеньем, следующий день объявляется выходным. Следующий день (понедельник) должен быть рабочим для всех госслужащих», — написал во вторник на своей странице в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что сейчас, если праздничный день выпадает на воскресенье, то, как правило, воскресный выходной переносят на понедельник, а выходные распространяются на всех без исключения, кто работают пять дней в неделю.