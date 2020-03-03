Упрощение перехода через «Хоргос» должно сопровождаться максимальной безопасностью

Талдыкорган. 3 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Упрощение перехода в Международном центре приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» должно идти параллельно с обеспечением максимальной безопасности, считает руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.

«Руководство центра (пока «Хоргос» закрыт до особого распоряжения – КазТАГ) изучает опыт других стран мира, чтобы максимально упростить переход границы для наших граждан. При этом в центре намереваются создать максимум удобств для людей. В частности, это касается железных тоннелей, которые были раньше. Теперь здесь будут удобные пространства. Но все, безусловно, понимают, что упрощение перехода должно идти параллельно с обеспечением максимального уровня безопасности», — рассказал Жукел агентству КазТАГ во вторник.

По его словам, железные перегородки, которые напоминали места не столь отдаленные, демонтированы.

«Пол помещения из кафеля, где провозили товары, тоже убрали. Если помните, то часто люди везли негабаритные тяжелые товары, которые весь этот кафель полностью разбили. Другой пол еще не положили, но обещали применить другие технологии, которые не боятся больших нагрузок», — добавил собеседник агентства.

Также Жукел более подробно остановился на подробностях ремонта на МЦПС.

«Если вы были на «Хоргосе», то помните, что когда люди возвращались на казахстанскую территорию, их встречали железные перегородки зеленого цвета, кстати, достаточно устрашающего вида. Все это убрано, и теперь в эстетическом плане все будет выглядеть намного эргономичнее. Сейчас мы ждем подробные эскизы, и тогда о внешнем облике пространств внутри центра можно будет поговорить детальнее», — отметил он.

По мнению главы пресс-службы акима Алматинской области, в МЦПС установят другие тепловизоры.

«Те, которые раньше стояли, тоже отвечали современным требованиям. Однако новые – это еще более модернизированные и более эффективные тепловизоры», — резюмировал Жукел.