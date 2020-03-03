Скрыть появление коронавируса в Казахстане будет невозможно – Туменова

Алматы. 3 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Скрыть появление коронавируса в стране будет невозможно, уверена президент Общественного фонда «Аман-Саулык» Бахыт Туменова.

«Инфекцию спрятать невозможно. Поэтому я не исключаю, что в страну может прийти коронавирус, специально его не скрывают, никто на это не пойдет, потому что это невозможно. Но допустить, что где-то появился больной, которого еще не диагностировали, можно. Попытка сокрытия приведет к тому, что мы получим эпидемию, а никто в этом не заинтересован. Даже если это произойдет, то по цепочке можно выявить, откуда пошло заражение, кто был первичным. И если какой-то чиновник попытается это сделать, все равно это выявится», — сказала Туменова агентству КазТАГ во вторник.

При этом она напомнила, что попытка скрыть вспышку дифтерии в 1980-х годах не удалась.

«В 80-е годы в Семее пытались скрыть вспышку дифетрии. На первом этапе ее попытались скрыть, а через 20 с чем-то дней произошла вторая вспышка, потому что цепочку не прервали, и погибло пять-шесть человек», — рассказала она.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 90 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.