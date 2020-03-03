На Т200 млн подписаны контракты РК с Беларусью о поставке рельсов и электротехоборудования

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Контракты на Т200 млн подписаны между компаниями Казахстана и Беларуси о поставке рельсов и электротехнического оборудования, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции РК.

«В рамках первого дня (торгово-экономической – КазТАГ) миссии (Казахстана в Беларуси – КазТАГ) были заключены двухсторонние договора между казахстанскими и белорусскими предприятиями. Так, ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» подписал контракт на поставку рельсов белорусскому ООО «МТ-ТрансКомплект». Также подписан меморандум о поставке электротехнического оборудования между АО «Кентауский трансформаторный завод» и Сограт УП. Общая сумма подписанных контрактов уже превысила Т200 млн», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В МТИ заверили, что Казахстан готов нарастить свой экспорт в Беларусь по ряду товарных позиции. В ведомстве уточнили, что это товары металлургической (металлические трубы, прутки из железа), пищевой промышленности (кондитерские изделия, масло подсолнечное или сафлоровое, филе рыбы, прочая мука), машиностроительной (трансформаторы), нефтехимической (феррохром, фосфаты кальция, ферросиликомарганец, полипропилен), фармацевтической промышленности и строительной индустрии (цемент, шлаковата).

«Уверен, что до конца текущего года мы перешагнем планку в $1 млрд в объеме нашего товарооборота», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев.

Для углубления сотрудничества двух стран он предложил открыть торговый дом Казахстана в Минске.

«Заместитель министра торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев также сообщил о готовности казахстанских производителей участвовать в белорусской программе по импортозамещению, дополняя процесс производства комплектующими, в импорте которых есть потребности у производителей РБ», — сказано в сообщении.