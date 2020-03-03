Т400 млрд потратят в 2020 году на строительство и реконструкцию республиканских трасс в РК

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Т400 млрд потратят в 2020 году на строительство и реконструкцию республиканских трасс в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«На реализацию проектов по строительству и реконструкции автодорог республиканского значения в 2020 году предусмотрено порядка Т400 млрд. В соответствии поручениями руководства страны в текущем году планируется открыть движение на 2,6 тыс. км дорог, а именно по маршрутам: «Караганда-Балхаш-Капшагай», «Актобе – Атырау-Астрахань», «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» , «Калбатау-Майкапшагай», «Мерке-Бурылбайтал», «Ушарал-Достык», «Узынагаш-Отар», «Кокшетау-Петропавловск- Курган», «Костанай-Денисовка», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Всего строительными работами планируют охватить 4 тыс. км автодорог.

«На дорожно-строительных работах республиканской и местной сети будет задействовано порядка 100 тыс.человек. При этом на реализуемых проектах задействовано 10 тыс. единиц дорожно-строительной техники, 77 дробильных установок, 57 бетонных и 87 асфальтобетонных заводов», — уточнили в МИИР.

Для восстановления и поддержания технического состояния республиканской сети капитальным и средним ремонтами планируют охватить 1,5 тыс. км автодорог. На эти цели предусмотрено Т59 млрд.