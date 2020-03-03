Риэлторы Казахстана назвали отличия «информационной компании» от риэлторского агентства

Алматы. 3 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Как отличить «информационную компанию» от риэлторского агентства, рассказала президент Объединенной ассоциации риелторов Казахстана (ОАРК) Лариса Степаненко.

«Информационные компании используют стандартный маркетинговый ход, то есть их предложения на сайте недвижимости всегда значительно занижены по стоимости, при этом объявления оформлены красивыми фотографиями, где можно привлечь внимание своих «жертв». Сразу после того, как клиент звонит этим компаниям, он получает приглашение прийти в офис и перед тем, как получить телефоны хозяев или якобы хозяев квартир, клиент подписывает договор и оплачивает Т15-20 тыс. В большинстве случаев они дают недействительные номера или контакты хозяев, которые уже сдали свои квартиры. Далее человек не получает никакой полезной информации, работники компании подпитывают надежду обещаниями, чтобы обманутые клиенты не предпринимали никаких действий», — сказала Степаненко на заседании круглого стола «Вся правда об информационных агентствах» во вторник.

Настоящее же риэлторское агентство, по ее словам, все свои обязанности подробно расписывает в договоре.

«Риэлтор выслушивает пожелания клиента, подбирает квартиру, вместе с клиентом едет ее осматривать. И никакой предоплаты – оплата только по факту выбора конкретной квартиры», — подчеркивает глава ОАРК.