Алматы. 3 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальному фонду Казахстана осталось 7-10 лет при текущих уровне доходности его активов и уровне потребления из него в республиканский бюджет, считает управляющий партнер TengriPartners Ануар Ушбаев.

«Экспортные доходы Казахстана не диверсифицированы, сегментированы, если не сказать, что они – эпизодичны. В кризисной ситуации, как сейчас – понятно, что все смотрят на государственный сектор. А государственные институты тоже стараются сокращать потребление. Источником финансирования выбирается Национальный фонд. Несложно посчитать, мне кажется. Нацфонду осталось 7-10 лет при текущих уровне доходности активов Нацфонда и уровне потребления из Нацфонда в республиканский бюджет», — сказал Ушбаев на СFO Summit 2020во вторник.

По его словам, государство за эти 7-10 лет может помочь сформировать какую-то устойчивую базу капитала на будущее страны, но это – не путь госкапитализма, которым правительство идет сейчас.

«Госкапитализм построил Китай с его 7-8% роста экономики в год, но у Казахстана ничего подобного не получилось, хотя все институты формально в стране существуют», — считает Ушаев.

Своими действиями текущая политика Казахстана, по его мнению, напоминает дикарей, которые воссоздают общий вид того, что должно быть, без понимания сущности желаемого.