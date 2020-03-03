Национальному фонду Казахстана осталось 7-10 лет

Новости 18 0

Алматы. 3 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальному фонду Казахстана осталось 7-10 лет при текущих уровне доходности его активов и уровне потребления из него в республиканский бюджет, считает управляющий партнер TengriPartners Ануар Ушбаев.

«Экспортные доходы Казахстана не диверсифицированы, сегментированы, если не сказать, что они – эпизодичны. В кризисной ситуации, как сейчас – понятно, что все смотрят на государственный сектор. А государственные институты тоже стараются сокращать потребление. Источником финансирования выбирается Национальный фонд. Несложно посчитать, мне кажется. Нацфонду осталось 7-10 лет при текущих уровне доходности активов Нацфонда и уровне потребления из Нацфонда в республиканский бюджет», — сказал Ушбаев на СFO Summit 2020во вторник.

По его словам, государство за эти 7-10 лет может помочь сформировать какую-то устойчивую базу капитала на будущее страны, но это – не путь госкапитализма, которым правительство идет сейчас.

«Госкапитализм построил Китай с его 7-8% роста экономики в год, но у Казахстана ничего подобного не получилось, хотя все институты формально в стране существуют», — считает Ушаев.

Своими действиями текущая политика Казахстана, по его мнению, напоминает дикарей, которые воссоздают общий вид того, что должно быть, без понимания сущности желаемого.

Агадил мертв. Что дальше? Агадил мертв. Что дальше?
5870

Похожие материалы:

  1. В 2019 году из Нацфонда РК изъяли на Т187 млрд больше, чем вложили – Нацбанк
  2. Бухарбай о выходе из НСОД: Власть не прислушивается к Национальному совету
  3. Fitch: В 2020 году рост ВВП РК снизится до 3,9%, активы Нацфонда – до 30% от ВВП
  4. На 1,3% выросла за год численность населения Казахстана
  5. У Казахстана появится свой спецпредставитель по Афганистану

Новости партнеров

Загрузка...