В США Apple согласилась выплатить до $500 млн по иску о намеренном замедлении работы iPhone

Алматы. 3 марта. КазТАГ — В США Apple согласилась выплатить до $500 млн по иску о намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, сообщает агентство France Press.

«Apple согласилась заплатить сумму до $500 млн, чтобы уладить дело по групповому иску о том, что она скрытно замедляла работу старых айфонов, заставляя пользователей покупать новые. Суд должен будет утвердить заключенное соглашение в начале апреля», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, согласно решению суда, Apple должна выплатить не менее $310 млн, но не более $500 млн, чтобы компенсировать ущерб владельцам iPhone в США и оплатить судебные издержки.

«Люди, которые владели моделями iPhone 7 или старше, получат по $25 за каждый аппарат, при этом сумма будет расти или уменьшаться в зависимости от того, сколько людей подали иски», — отмечается в публикации.

Как сообщается, в прошлом месяце французская организация по защите прав потребителей заявила, что Apple согласилась выплатить 25 млн евро ($27,4 млн) по аналогичному иску. Французская прокуратура начала расследование в январе 2018 года по просьбе одного из НПО. Низкая производительность телефона компания Apple объясняла как специальную функцию снижения энергопотребления телефона, чтобы предотвратить самопроизвольное отключение моделей iPhone 6 из-за замерзших или слабых батарей, но в декабре 2017 года признала, что замедление работы устройства было заложено намерено.