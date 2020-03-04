95% достигает зависимость Казахстана от зарубежных IT-разработок – Токаев

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ — 95% достигает зависимость Казахстана от зарубежных IT-разработок, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан должен снизить зависимость от зарубежных IT-разработок, достигающую на сегодня 95%. Необходимо использовать потенциал «Астана Хаб», ПИТ «Алатау», «Назарбаев Университета». Особого внимания требует информационная безопасность, защита от киберугроз», — сказал Токаев на совещании по реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в среду.

По данным пресс-службы Акорды, глава государства отметил, что в Казахстане еще сохраняется технологическая зависимость от зарубежных разработок и технологий, поэтому правительству было поручено активизировать работу по развитию потенциала «Астана Хаб», ПИТ «Алатау», «Назарбаев Университета» для разработки и внедрения необходимых IТ-решений.

«Следует на законодательном уровне проработать вопрос закупа конкурентоспособных казахстанских разработок в приоритетном порядке, в первую очередь, в государственном секторе. Поэтому поручаю правительству внести предложения по упрощению процедур согласования цифровых проектов. В нашем законодательстве закреплены базовые подходы. Вместе с тем следует подумать о более полной регламентации и стимулировании венчурной деятельности», — сказал президент РК.

Также в выступлении была отмечена необходимость подготовки соответствующей инфраструктуры и сервисов в Казахстане к значительно увеличивающимся объемам данных.