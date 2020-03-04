До 2 тыс. увеличить количество грантов по «информационной безопасности» поручил Токаев

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ — До 2 тыс. увеличить количество грантов по «информационной безопасности» поручил президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент (на совещании по реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» – КазТАГ) дал поручение правительству совместно с правоохранительными органами обеспечить эффективную защиту информационных ресурсов и «цифрового суверенитета» в целом. (…) Необходимо увеличить количество образовательных грантов по специальности «информационная безопасность» до не менее чем 2 тыс. единиц», — говорится в сообщении в среду.

По заявлению главы государства, в целях обеспечения эффективной защиты информационных ресурсов и «цифрового суверенитета» в целом следует продолжить работу по созданию 10 оперативных центров информационной безопасности.