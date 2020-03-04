Дело о хищениях в Арысе относится к годам, когда «Казтехнологии» были под МО и МОАП

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ — Дело о хищениях в Арысе относится к годам, когда АО «Казтехнологии» было под министерством обороны (МО) РК и министерством оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП), сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«3 марта в ряде СМИ вышла информация о возбуждении уголовного дела в отношении АО «Казтехнологии» по вопросам возможных хищений при утилизации боеприпасов. В этой связи следует отметить, что предусмотренные в данной информации события затрагивают период 2013-2017 годов. АО «Казтехнологии» с 2011 года проводит утилизацию неиспользуемых боеприпасов Вооруженных сил РК, и по 2016-ый являлось дочерней организацией министерства обороны (МО), которая в ноябре 2016 года была передана в образованное министерство оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП), реорганизованное в январе 2019 года в министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности (преобразованное в июне 2019 года в министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, МЦРИАП – КазТАГ)», — сообщили в среду в пресс-службе МИИР РК, комментируя информацию о возбуждении уголовного дела в отношении АО «Казтехнологии».

В ведомстве напомнили, что «в целях реформирования системы государственного управления сферу оборонной промышленности в июне 2019 года закрепили за министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

«В 2017 году АО «Казтехнологии» завершало выполнение договорных обязательств по утилизации боеприпасов по переходящим контрактам, заключенным в 2015 году. В 2018 году утилизация не проводилась», — отметили в МИИР.

Также в ведомстве отметили, что «при утилизации боеприпасов высвобождались продукты утилизации в виде вторичного лома черных и цветных металлов».

«В дальнейшем продукты утилизации реализовывались по факту через товарно-сырьевую биржу по цене вторичного лома. В силу содержания различных примесей в полученном вторичном ломе, их цена при реализации снижалась по сравнению с чистыми металлами. Следственными органами проверяется данный факт, как возможное занижение цены при реализации данного вторичного лома металлов», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, как пояснили в МИИР, «полученный вторичный лом металлов оценивался сторонними организациями, предоставляющими свои услуги на конкурсной основе посредством государственных закупок товаров, работ и услуг».

«При этом с момента передачи в МИИР РК в 2019 году АО «Казтехнологии» осуществляет реализацию продуктов утилизации (вторичный лом) через государственный электронный портал в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, что делает данную процедуру прозрачной», — проинформировали в ведомстве.

По данным МИИР, в 2019 году АО «Казтехнологии» утилизированы неиспользуемые боеприпасы на сумму Т306 млн и в бюджет государство возвращено Т416 млн в результате реализации продуктов утилизации.

«В настоящее время следственные органы продолжают расследование, проводятся различные экспертизы», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 3 марта сообщалось, что более Т1,7 млрд похитили при реализации лома от утилизации боеприпасов в Арысе и Отаре. По данным первого следственного управления департамента экономических расследований (ДЭР) по Нур-Султану, выявлены факты хищения бюджетных средств должностными лицами АО «Казтехнологии» министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.