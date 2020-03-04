Минэкологии прорабатывает вопрос возврата «Кок-Жайлау» в состав Иле-Алатауского нацпарка

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ — Министерство экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК прорабатывает вопрос возврата урочища «Кок-Жайлау» в состав Иле-Алатауского национального парка, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время министерством экологии, геологии и природных ресурсов прорабатывается вопрос возврата урочища «Кок-Жайлау» в состав (Иле-Алатауского – КазТАГ) национального парка. Возврат урочища в состав национального парка, согласно действующему законодательству, является расширением территории национального парка, и решение будет приниматься на основе естественно-научного и технико-экономического обоснований, получивших положительные заключения экологической экспертизы», — говорится в сообщении в среду.

Напомним, постановлением правительства в 2014 году земли Иле-Алатауского государственного национального природного парка общей площадью 1002 га были переведены из категории земель особо охраняемых природных территорий в категорию земель запаса Медеуского района Алматы для строительства и функционирование горнолыжного курорта (ГЛК) «Кок-Жайлау».

24 октября 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что названы условия возврата Иле-Алатаускому государственному национальному природному парку выделенных под курорт «Кок-Жайлау» территорий.

29 октября президент РК Касым-Жомарт Токаев, учитывая мнение общественности, запретил заниматься проектом по строительству горнолыжного курорта в урочище «Кок-Жайлау».

Депутаты мажилиса парламента РК инициировали поправки в законодательство в части исключения возможности перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и функционирования объектов туризма, которые были приняты от 28 октября (№268-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса).