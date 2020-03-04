До 50% себестоимости продукции легкой промышленности составляет стоимость сырья в РК

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. До 50% себестоимости продукции легкой промышленности составляет стоимость сырья в Казахстане, сообщил депутат сената Манап Кобенов.

«Стоимость сырья в себестоимости продукции отрасли составляет до 50%, а пошлина на сырье от пяти до 10%. Отсюда можно подсчитать, как влияет импортное сырье и пошлина на цену готовой продукции», — сообщил Кобенов в среду на парламентских слушаниях на тему: «Легкая промышленность Казахстана: современное состояние и перспективы развития высокопроизводительного бизнеса».

Поэтому, по мнению сенатора, необходимы меры стимулирования по локализации производства сырья и полуфабрикатов производителями готовой продукции.

«Считаем необходимым законодательно определить принцип экстерриториальности в свободных экономических зонах (СЭЗ) для предприятий легкой промышленности, ориентированных на локализацию сырья и полуфабрикатов. То есть предлагается распространить для них действующие преимущества СЭЗ без привязки к территориям, многие производственные предприятия исторически находятся в разных точках страны и не все СЭЗы включают легкую промышленность в свой вид деятельности. Это, наверное, надо сделать, так как для привлечения инвестиций в легкую промышленность и строительства современных производств предлагаемая мера является мерой, которая может стимулировать развитие конкурентоспособных производств», — озвучил предложение профильного комитета сената Кобенов.