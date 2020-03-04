Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Азиза Жамалиева. Какие чиновники и когда должны уходить в отставку за коррупцию подчиненных в Казахстане разъяснили в агентстве по делам государственной службы.

«Руководитель центрального государственного органа (это министры, председатели агентств, госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту) подает в отставку при совершении коррупционного преступления его заместителем, непосредственно подчиненным политическим государственным служащим, ответственным секретарем, руководителем аппарата либо руководителем областного, города республиканского значения или столицы территориального подразделения центрального государственного органа», — сообщили в агентстве в среду.

Заместители руководителей центрального государственного органа – при совершении коррупционного преступления руководителем курируемого им ведомства, самостоятельного структурного подразделения.

Аким области, города республиканского значения или столицы подает в отставку при коррупции со стороны его заместителя, непосредственно подчиненного политического служащего, руководителя аппарата либо акима района (города областного значения), района в городе.

Заместитель акима области, города республиканского значения или столицы − при совершении коррупционного преступления руководителем курируемого им исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета.

Для акима района (города областного значения), района в городе основанием для подачи в отставку является совершение коррупционного преступления его заместителем, руководителем аппарата акима, руководителем курируемого им исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, акимом села, поселка, сельского округа.

«Положения закона «О государственной службе РК» по вопросам ответственности государственных служащих введены в действие 10 декабря 2019 года», — уточнил директор департамента контроля в сфере государственной службы АДГС Ерлан Сапаров.

Таким образом, по его словам, требование о подаче в отставку распространяется на политических служащих и иных категорий руководителей, чьи подчиненные совершили коррупционное преступление после 10 декабря 2019 года.

Политические государственные служащие подают в отставку в случае, если по истечении трех месяцев со дня их назначения совершено коррупционное преступление.

Политические служащие в отставку подают в течение десяти календарных дней после вступления в законную силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела органом уголовного преследования или судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

«При рассмотрении ответственности руководителей, помимо указанных условий ключевое значение имеет также наличие связи между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной руководителя в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений. В настоящее время по поручению администрации президента агентством по делам государственной службы совместно с Верховным судом, генеральной прокураторой и агентством по противодействию коррупции выработан соответствующий алгоритм действий. Согласно алгоритму государственные органы, организации и субъекты квазигоссектора обязаны проводить мониторинг вступивших в законную силу обвинительных приговоров судов, прекращенных уголовных дел в отношении соответствующих должностных лиц», — уточнили в агентства.

В ведомстве заверили, что в настоящее время государственные органы уже работают согласно выработанному порядку взаимодействия.

«На агентство по делам государственной службы возложена координация работы по данному вопросу», — добавили в АДГС.

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