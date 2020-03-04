Кульгинов не ушел в отставку после признания вины Есиловым – что сказали антикоррупционеры?

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Азиза Жамалиева. Директор департамента контроля в сфере государственной службы агентства по делам государственной службы Ерлан Сапаров дал свое объяснение тому, почему аким Нур-Султана Алтай Кульгинов не ушел в отставку после признания вины в коррупции бывшего акима столичного района Байконыр Аскара Есилова.

«По акиму района Байконур действительно суд был, приговор вынесен. По нашим данным, уголовное преступление акима (района – КазТАГ) Байконур совершено где-то в середине ноября месяца прошлого года. В это время закон изменили, закон предусматривающий отставку введен не был еще в действие. Поэтому мы считаем, что данный механизм отставки на акима столицы не распространяется», — сказал Сапаров на брифинге в среду.

Напомним, 21 января КазТАГ со ссылкой на источник сообщил, что аким района Байконыр Нур-Султана Аскар Есилов задержан и помещен в ИВС департамента полиции (ДП) столицы. Позже стало известно, что Есилов был задержан 20 января по подозрению

во взятках в виде iPhone 11Pro и Т4 млн. 23 января в агентстве РК по противодействию коррупции сообщили, что Есилов признал получение взяток. 30 января стало известно, что акимом Байконырского района назначен Нурбол Нурсагатов. 31 января в агентстве РК по противодействию коррупции пояснили, что Есилова не стали арестовывать из-за признания им вины. В итоге экс-аким района отделался штрафом.

Аскар Есилов был назначен акимом района Байконыр Нур-Султана в апреле 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя акима района Алматы Нур-Султана (апрель 2018 года по апрель 2019 года).

Отметим, что 28 ноября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции», согласно которому первый руководитель госоргана должен подавать в отставку, если его подчиненный будет осужден за коррупционное преступление.