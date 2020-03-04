Доля легкой промышленности в ВВП Казахстана оказалась в 220 раз ниже, чем в Португалии

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Доля легкой промышленности в валовом внутреннем продукте (ВВП) Казахстана оказалась в 220 раз ниже, чем в Португалии.

«Современная легкая промышленность – это глобальная отрасль индустрии, придающая импульс экономическому развитию во многих странах мира (доля легкой промышленности в мировом ВВП – 3%). Высокая доля легкой промышленности наблюдается в экономике Португалии – 22%, Китая – 21%, Италии – 12% и Германии – 6%. В Казахстане легкая промышленность занимает 0,1% в структуре ВВП и 0,3% от общей занятости», — сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании в сенате в среду.

Также глава ведомства остановился на структуре отрасли.

«В реальном производстве основная доля приходится на текстильное производство – 57% (Т39,1 млрд, занятых 13,4 тыс. человек), далее следует производство одежды с долей 31% (Т21,5 млрд, занятых 13,6 тыс. человек) и производство кожаной и относящейся к ней продукции с долей 12% (Т8 млрд, 2,5 тыс. человек)», — отметил министр.

Вместе с тем за последние 10 лет легкая промышленность в Казахстане выросла в реальном выражении в 1,5 раза.

«Произведено вдвое больше одежды и в 1,4 раза кожаных изделий», — подчеркнул глава МНЭ.

Кроме того, он акцентировал внимание на текущие тренды.

«За 2019 год объем производства продукции отечественной легкой промышленности увеличился на 13,5% по сравнению с 2018 годом и составил Т113 млрд. Доля отрасли в промышленности составила 0,4%. В производстве продукции легкой промышленности основная доля приходится на текстильные изделия (36,6%) и одежду (35,2%), далее следует кожаная продукция с долей 16,2% и обувь (8,2%)», — добавил глава ведомства.

По его словам, увеличилось количество занятых в отрасли с 24,6 тыс. человек до 29,5 тыс. человек (рост на 4,9 тыс. человек).

«На количество занятых в легкой промышленности повлияло возросшее увеличение занятых выпуском готовых текстильных изделий за последние годы (+4,1 тыс. человек), кроме того наблюдается рост численности занятых в кожевенном производстве (на 608 человек). В целом, по сравнению с 2010 годом, доля занятых в легкой промышленности в общей численности работающих обрабатывающей промышленности увеличилась с 4,3% до 4,9%», — уточнил Даленов.