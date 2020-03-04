Непривлекательной считают в сенате ситуацию в легкой промышленности Казахстана

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Непривлекательной считает сенатор Манап Кобенов ситуацию в легкой промышленности Казахстана.

«Ситуация в отрасли действительно непривлекательная», — сказал Кобенов.

По мнению сенатора, одним из основных проблем развития легкой промышленности является факт недостаточного системного регулирования «на протяжении всей нашей независимости».

«До перехода к рыночным отношениям доля отрасли составляла 15,8% валового производства. На предприятиях трудилось более 200 тыс. человек. В сопутствующих отраслях было занято около четверти населения республики», — рассказал он.

Депутат проанализировал статистические данные за 2015-2019 годы.

«На сегодня в отрасли зарегистрировано 1031 предприятие, из них действующих 778 компаний. Среди действующих предприятий малых – 741 (95%), средних – 24 (3%), крупных – 13 (2%). Работающих стабильно и ежемесячно оплачивающих налоги в бюджет – 263 предприятия», — привел данные Кобенов.

Он назвал условия, не являющиеся «привлекательными для потенциальных инвесторов, дизайнеров и иных творческих людей»: низкая рентабельность, низкий уровень заработной платы, использование морально и физически устаревшего оборудования, высокая доля серого импорта, ухудшение кадрового обеспечения отрасли.