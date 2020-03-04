«Казахстан: есть ли жизнь после нефти?». «Сословная рознь: осознают ли риски те, кто нагнетает ситуацию?». «Казахский язык: он уважать себя заставит?». «Почему казахстанские звезды в отличие от мировых игнорируют феноменальный успех и славу Димаша Кудайбергена»

Сетевой Казахстан 4 марта 2020г.

FORBES . KZ . «Казахстан: есть ли жизнь после нефти?» — С такой темой выступил перед участниками форума Kazakhstan CFO Summit 2020 экономист Алмас ЧУКИН. Ответы на этот жизненно важный для Казахстана вопрос были временами необычайно длинными. После почти полуторачасового обсуждения большинство спикеров согласилось, что экономика Казахстана нуждается в диверсификации, но не в той, о которой вы подумали (и про которую всё время говорит правительство), а в более глобальной.

«Уход с Олимпа. Ибрагимов, Машкевич и Шодиев покинули список миллиардеров Forbes» — Проблемы в принадлежащей им Eurasian Resources Group (ERG) отразились на состоянии бизнесменов. Главным образом, на оценку состояния повлиял отчет рейтингового агентства Standard & Poor, которое в декабре 2019 снизило рейтинг ERG до «B-», прогноз «Негативный» (с предыдущих «B», «Позитивный»). Одним из главных факторов снижения, по данным аналитиков, является высокая долговая нагрузка: соотношение FFO/долг компании значится на уровне 6-11% при абсолютном значении долга в $8,4 млрд. К 2016 ERG задолжала основным кредиторам (ВТБ и Сбербанк) $5,8 млрд, а в прошлом году ВТБ согласился продлить срок погашения задолженности в размере $3 млрд до 2022 года.

IA — CENTR . RU . «Нужны ли митинги Казахстану – мнения экспертов» — Марат ШИБУТОВ — Так что давайте все же примем нормальный закон о мирных собраниях, и пусть люди на них ходят. Правда это особо ничего не изменит, но всем будет приятно. Газиз АБИШЕВ — Законопроект прописан «с запасом»: покрутить-повертеть, подебатировать на различных площадках, высказать друг другу всякое конструктивное и не очень. А там, глядишь, и среднее арифметическое найдётся.

EXCLUSIVE . KZ . Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Сословная рознь: осознают ли риски те, кто нагнетает ситуацию?» — Предложенные поправки в печально знаменитую 174-ую статью УК РК никак не меняют ее сути, а оставленные без изменения ее неоднозначные термины подчеркивают не только социальную, но и правовую разделенность общества. И все это на фоне событий последней недели, заставляющих общество говорить о возвращении «37-го года», попирании конституционных прав и увеличении пропасти между народом и полицией. Насколько верны эти суждения? К чему может привести дальнейшее нагнетание обстановки? И насколько сама власть оценивает эти риски? Но речь сегодня не об этом, а об одном термине, присутствующем в статье. Там, кроме национальной, религиозной, социальной и родовой, говорится о некой сословной розни. Кстати, понятие «сословие» на государственном языке и в Основном законе, и в УК представлено как «тектiк-топтық», что ближе к понятию «родового клана».

EHONEWS . KZ . «Петр Своик: закон «О языках» прямо противоречит Конституции!» — Известный казахстанский политический деятель и экономист Петр СВОИК считает, что закон «О языках» и другие подзаконные акты нужно привести в соответствие Конституции для обеспечения равноправия двух языков – казахского и русского — На самом деле все очень просто. Хотя рядом пример в лице Кыргызстана, который как государство существует достаточно устойчиво. Там меняется власть, и каждый новый президент пытается отвернуть голову предыдущему, тем не менее государственность не обрушивается. Система работает, также и благодаря тому, что в Кыргызстане два государственных языка. К тому же, ни о каком переводе киргизского на латиницу там не помышляют. И в Беларуси, кстати, тоже два, и тоже не мешает, а помогает национальному строительству.

CAMONITOR . KZ . «Казахский язык: он уважать себя заставит?» — Представители национальной интеллигенции, общественные деятели известной ориентации, отдельные парламентарии, призывающие законодательно обязать всех граждан РК знать государственный язык, теперь получают поддержку со стороны тех, для кого уже в силу происхождения родным является русский. Этот новый «тренд» то ли выявил, то ли придумал известный популяризатор казахского языка и активный блогер Канат ТАСИБЕКОВ.

KP . KZ . «Беззащитная диссертация» — В редакцию «Комсомолки» обратился доцент кафедры математики и математического моделирования Казахского национального педагогического университета имени Абая Алпыс ПАПЫШЕВ. Долгие годы он в одиночку борется за то, чтобы его диплом был признан в Казахстане — Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 сентября 2013 года мне был выдан диплом о присуждении ученой степени доктора педагогических наук Российской Федерации. Однако в Казахстане этот диплом не признают… Мне же в свою очередь очень обидно, что результаты кропотливой научной работы, на которую ушло 30 лет, теперь никому в Казахстане не нужны. В то же время те, кто не учился в докторантуре или защитил «докторские» в периферийных вузах РК, получают признанные дипломы и считают себя полноценными учеными.

365 INFO . KZ . «Госзаказ как стратегические инвестиции — в обмен на качество и рабочие места» — Госзаказ — это не просто текущие расходы и разовая сделка. Это инвестиции в создание новых рабочих мест для граждан своей страны. А по словам предпринимателей, госзаказ — это подушка безопасности, которая поможет качественно развивать все остальные потребности рынка. Напомним, на встрече 10 февраля со спикером сената Даригой НАЗАРБАЕВОЙ отечественные предприниматели жаловались, что госведомства недостаточно их поддерживают. В частности, отдают свои заказы иностранным производителям. И тем самым спонсируют создание рабочих мест в других странах — а не у себя на родине.

CARAVAN . KZ . «Почему казахстанские звезды в отличие от мировых игнорируют феноменальный успех и славу Димаша Кудайбергена» — Чем исполнение Димаша не угодило сестре Баян Алагузовой, почему мама Кайрата Нуртаса считает, что Кудайбергену никогда не сравниться с её сыном, и как звезды мировой величины действительно поддерживают нашего соотечественника.

«Буллинг в школе: что делать родителям» — О своем опыте работы с детьми рассказывает психолог Анастасия СТЕБЛЯНКО – Чаще всего буллинг (травля, запугивание) зарождается среди подростков 13–16 лет. Возраст, когда дети уже не просто конкурируют друг с другом, но и стараются подавлять. Выбирают в классе так называемую белую ворону – ребенка, которого, образно говоря, используют в качестве помойного ведра для слива собственного негатива. Хотя это вроде бы и считают нормой в таком возрасте, но печальный след от таких действий может оставаться в судьбе человека надолго.

TIME . KZ . «До победного конца!» — “То ли мы пациенты, то ли пленники?” — задается вопросом директор группы “КешYOU” Назым БАСКЫНБАЕВА. Молодая женщина вот уже вторую неделю находится на карантине в изолированной от посторонних лиц клинике, расположенной недалеко от столицы, куда ее и других пассажиров авиарейса Токио — Нур-Султан госпитализировали, дабы избежать проникновения в нашу страну коронавируса. С вечера минувшего воскресенья Назым начала голодовку в своей палате, и только благодаря этому ей удалось ознакомиться с результатами анализов, добиться генеральной уборки и починки унитаза. Но это еще не все, чего добивается пассажирка злосчастного рейса, на борту которого она летела вместе с туристами круизного лайнера Diamond Princess.

«Гонка за выживание?» — Директора спортклуба “Астана” Аманбека КУЛЬЧИКОВА и руководителей велокоманд Astana Pro Team Лаззат ШАМШИЕВУ и Аstana Motorsports Артура АРДАВИЧУСА подозревают в хищении более 2 млрд тенге. Деньги, щедро выделяемые Фондом национального благосостояния “Самрук-Казына”, спортивные функционеры, по мнению следствия, тратили не на тренировочные сборы или инвентарь, а на роскошные квартиры, автомобили и зарубежные командировки с семьями.

«Сообразили на троих» — Антикоррупционная служба на специальном брифинге в минувшую пятницу отчиталась о разоблачении очередной группы взяточников из правоохранительной системы. Как оказалось, в число вымогателей на этот раз попали сотрудник Талдыкорганской транспортной прокуратуры, следователь департамента экономических расследований (ДЭР) по Алматинской области и специалист-таможенник. Все трое подозреваются в получении 30 000 долларов за прекращение уголовного дела.

AZATTYQ . ORG . «Мухтар Джакишев выходит на свободу» — 3 марта уголовный суд города Семей удовлетворил ходатайство бывшего главы компании «Казатомпром» Мухтара ДЖАКИШЕВА об условно-досрочном освобождении. В местах лишения свободы он пробыл 11 лет. С 2009 года Джакишев отбывает 14-летний тюремный срок по обвинениям в коррупции, которые правозащитники и его сторонники называют политически мотивированными.

LITER . KZ . «Я слишком молода, чтобы умереть – откровения смертельно больных пациентов» — Больные с неработающими почками рассказали, почему для них спасение — трупное донорство. Ольге ПОПИРОВНИК 31 год. Заведующая Центром гемодиализа Зайра КАУЫШЕВА говорит, что такие больные вообще не мочатся. Только у немногих из них почки способны хотя бы жидкость из организма выводить. У большинства этот естественный процесс выведения и очистки проводится только с помощью аппарата искусственной почки. Без гемодиализа эти люди просто умрут. Так уже без малого три года живет Ольга. Ольге как оптимальный вариант показана пересадка почки. Но раз подходящих родственных доноров не нашлось, возможно только трупное донорство. Таких страждущих, помимо 31-летней североказахстанки, в стране четыре тысячи человек!

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