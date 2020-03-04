К 18 годам лишения свободы приговорили убийцу охотинспектора в Акмолинской области

Кокшетау. 4 марта. КазТАГ — К 18 годам лишения свободы приговорили убийцу охотинспектора Куаныша Нуртазинова – Анатолия Бонякевича в Акмолинской области, сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда.

«4 марта приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области Бонякевич Анатолий (…) по совокупности преступлений назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с лишением права заниматься любительской охотой сроком на три года с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — говорится в сообщении в среду.

В суде уточнили, что Бонякевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных: пунктами 2 и 10 части 2 статьи 99 (убийство человека, осуществляющего служебные обязанности, с целью скрыть другое преступление) УК РК; частью 3 статьи 24, пунктами 1, 2 и 10 части 2 статьи 99 (покушение на убийство двух лиц при тех же квалифицирующих признаках) УК РК, пунктами 2 и 4 части 4 статьи 337 (незаконная охота с применением автотранспортного средства, совершенное в отношении животных, на которых введен запрет на пользование, с причинением крупного ущерба) УК РК.

Также в облсуде отметили, что осужденный признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 339 (незаконное добывание, хранение, перевозка и уничтожение дериватов животных, на которых введен запрет на пользование) УК РК и оправдан за недоказанностью его вины в совершении данного уголовного правонарушения.

«Взысканы с Бонякевич в пользу потерпевшей Т. компенсация морального вреда в размере Т10 млн; в пользу потерпевшего О. Т1,5 млн; в пользу государства причиненный материальный ущерб в размере Т5 681 250», — следует из сообщения.

Судом установлено, что Бонякевич совершил незаконный отстрел сайгака, на которого введен запрет на охоту, и в ходе задержания его сотрудниками егерьской службы, с целью скрыть совершенное преступление, он совершил покушение на убийство инспектора Оспанова, а также убийство инспектора Нуртазинова, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

«Суд учел смягчающие вину осужденного обстоятельства – это наличие несовершеннолетнего ребенка и частичное признание вины. Отягчающим вину осужденного обстоятельством суд признал совершение им преступления с использованием оружия», — отметили в суде.

Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес департамента полиции (ДП) Акмолинской области о необходимости принятия мер реагирования в отношении следователя за допущенные нарушения уголовно-процессуального закона, свидетельствующие о формальном, поверхностном подходе и ненадлежащем отношении к своим служебным обязанностям, а также в адрес руководителя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК о грубых нарушениях закона, допущенных руководством РГКП «ПО «Охотзоопром» для принятия соответствующих мер, а именно за нарушение «Правила применения специальных средств и служебного оружия государственными инспекторами по охране животного мира и инспекторами специализированных организаций по охране животного мира, а также применения служебного оружия егерями», в части не обеспечения инспекторов специальными средствами защиты – жилетом для защиты от механических воздействий, а также служебная автомашина инспекторов не была оборудована проблесковым фонарем.

«Приговор не вступил в законную силу», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 23 июля 2019 года примерно 11.00 инспекторами Центрального регионального филиала РГКП «ПО Охотзоопром» Акмолинского опорного пункта при проведении мероприятий по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства на территории Жаркайнского района Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки «Нива» белого цвета произведены выстрелы, в результате чего два егеря – Куаныш Нуртазинов и Самат Оспанов получили огнестрельные ранения. Нуртазинов умер до приезда в больницу.

Ночью того же дня в пресс-службе департамента полиции (ДП) Акмолинской области сообщили, что по подозрению в убийстве акмолинского охотинспектора Каныша Нуртазинова задержаны отец и сын в Костанайской области – 45-летний подозреваемый и его 20-летний сын, оба являются жителями Аркалыка.

25 июля президент РК Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибшего от рук браконьеров в Акмолинской области егеря Каныша Нуртазинова орденом «Айбын» І степени.