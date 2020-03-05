«Это не борьба поколений, это именно борьба ментальности»

Сетевые СМИ о скандалах в киноиндустрии Казахстана

Ахат ИБРАЕВ, режиссер, продюсер – «Открытое письмо Елбасы, Председателю Совета Безопасности РК НАЗАРБАЕВУ Н.А, а также Президенту Республики Казахстан ТОКАЕВУ К.К.» — Своим обращением к Вам я хочу рассказать о той несправедливости, грубых нарушениях законности, которые происходят в отношении меня лично уже третий год подряд, и попросить о Вашей поддержке, потому что мои оппоненты пользуются на данный момент своими полномочиями: членством в Национальном совете общественного доверия, пользуются членством в общественном совете Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК, а также помощью высокопоставленных покровителей, чем дискредитируют систему верховенства закона, попирают его из соображений личных интересов.

В 2016 году я был избран председателем общественного объединения «Союз кинематографистов Казахстана», в рамках которого за 2 года было сделано следующее:

— вместе с единомышленниками инициировал и принимал активное участие в разработке Закона «О кинематографии РК»;

— привлек средства на капитальный ремонт и спасение исторического здания Дома кино в городе Алматы;

— провел на частные средства мероприятия по поощрению молодых кинематографистов, добившихся успеха в творчестве.

Вместе с тем я столкнулся с тем, что старшее поколение в лице кинорежиссера Ермека ТУРСУНОВА и его команды ведет явную и скрытую работу по дестабилизации обстановки в отечественной культуре, по полному обездвиживанию молодых деятелей культуры.

Уже через полгода новое руководство Союза в лице Ермека Турсунова и его правой руки, Каната ТОРЕБАЯ, безуспешно пыталось инициировать против меня уголовное дело по надуманным обстоятельствам.

Я прошу Вас о поддержке. Я надеюсь, что Вы дадите должную оценку действиям зарвавшегося члена НСОД и его «команды» и своей волей прекратите травлю, организованную ими в отношении меня и других молодых кинематографистов.

«Какой лагерь выберут киношники?» — Доктор искусствоведения, глава Ассоциации кинокритиков Гульнара АБИКЕЕВА — К сожалению, в среде кинематографистов, на уровне общения в социальных сетях, идут призывы к разным собраниям. Очевидно, что люди волнуются, это и послужило поводом.

Дело в том, что последние 6–7 лет кино работало по старой системе, при этом она была непрозрачной: фильмы получали финансирование напрямую, без редакционной коллегии, обсуждения. Киностудия «Казахфильм» производила в основном заказные и исторические фильмы, преимущественно имиджевого плана. Ленты в других жанрах тоже снимались, но фактически они были в тени. За это время успела вырасти целая плеяда кинематографистов, которые решили, что будут снимать сами, не дожидаясь денег от государства. С середины десятых годов нового столетия эти люди стали не только снимать, но и зарабатывать.

Если раньше в начале 2000-х годов прокатчики не обращали внимания на местный продукт, то сейчас они не только считаются с ним, но и всячески поддерживают. То есть пришло новое поколение, которое умудряется снимать и коммерческое кино, и артхаусное, и делать это без господдержки!

Фактически сегодня в Казахстане внедрена французская модель центра кинематографии. Но сначала должен был быть принят Закон о кино – это произошло в январе прошло года. Потом правительством был создан ГЦПНК, который возглавила независимый продюсер Гульнара САРСЕНОВА, человек, который заработал свой международный авторитет на таких фильмах, как «Монгол», «Тюльпан», «Айка».

Повторюсь – ситуация в стране изменилась. Если в начале независимости «Казахфильм» был монополистом, то за 30 лет возникло множество студий. Я думаю, что их больше 50, но их даже никто не считал. Киношники перестали концентрироваться на «Казахфильме», изменилась структура кино. Если в год сейчас производится 45–50 картин, то на «Казахфильме» снимается 15–20 процентов от всего объема фильмов.

Меня больше всего расстраивает, что раскол идет по поколенческому принципу. Это настолько разрушительно. Кинематографистам приходится выбирать, в какой лагерь пойти – новый с непонятными словами, с новой командой, или старый, с привычным укладом. Вместо того, чтобы объединяться, принимать цивилизованные новшества, раскол может привести только к ненужной борьбе и в конце концов – к откату назад.

К сожалению, воюют конкретные люди, а страдает целая отрасль. Госцентр предполагает поддержку всех форм кинопроизводства – государственного и частного. Например, частная студия не получила господдержку, тем не менее, как ей может помочь центр? Во-первых, по «Закону о кинематографии», если фильм получает статус национального кино, то у него будут льготы по налогам с проката, просто этот механизм еще не начал работать. Потом участие на кинофестивалях и кинорынках – это дорого и мало кто это умеет, а центр берет на себя эту функцию.

Я считаю, что «корабль» пошел в верном направлении и реально может объединить кинематографистов и двигаться к своему росту. И сейчас любые разделы, скандалы, «перетягивание одеяла» на себя тормозят это движение.

«Ермек ТУРСУНОВ: «Настало время генералов, которые никогда не стреляли из пушек»» — Недавно в медиа-пространстве появилась информация о том, что известный режиссер, писатель, сценарист Ермек ТУРСУНОВ и еще несколько видных представителей казахстанского кинематографа вышли из состава экспертного совета Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК). В чем причина такого шага — можно ли рассматривать его как коллективный демарш или же для этого были другие мотивы?

— Тревожные сигналы звучали и раньше. Споры и разногласия постепенно нарастали, и в итоге они закончились моим выходом из этого, подчеркиваю — совещательного органа. Этот шаг — следствие того, что не все спокойно в нашем мире кинематографии. Со многими положениями работы экспертного совета я не согласен, о чем и объявил перед уходом на общем собрании. Меня не устраивает формат, в котором работает экспертный совет, да и в работе самого центра много нюансов, которые требуют пристального внимания. Я могу ошибаться, но в своих выводах опираюсь на мнение профессиональных кругов. Меня поддержали и другие члены совета — Анар Кашаганова, Сатыбалды Нарымбетов. К слову, Сатыбалды Жалелович — председатель экспертного совета, у него вообще право двух голосов. Не все там прозрачно, и это уже невозможно не замечать.

Закон о кино, который все мы очень долго ждали, был принят в сыром виде. В нем очень много недоработанных моментов, он требует серьезных изменений и дополнений. Буквально на днях я встречался с Рашидом Нугмановым, Асанали Ашимовым, Нуржуманом Ихтымбаевым, Тасболатом Мерекеновым и многими другими выдающимися кинодеятелями. Все единодушны во мнении, что имеется много нареканий не только по работе центра, но и в целом — к Закону о кино.

Да, «Казахфильм» был в списке объектов приватизации. Это лакомый кусок, на который давно зарятся многие «коммерсанты» и хотят откусить с разных сторон. Я был категорически против приватизации и создания на ровном месте новой студии «Астана-фильм» в столице. Открыто сказал, что таким образом деньги будут просто зарыты в землю. Зачем изобретать велосипед — вкладывать огромные бюджетные деньги в новую студию, когда все основные творческие и технические силы находятся в Алматы, когда есть старая студия с производственной базой и уникальной историей?!

«Казахфильм» вообще сняли с госдотации, уравняв его с частными продюсерскими компаниями. Как теперь выживать киностудии? Это же тоже государственная структура, последний оплот настоящего профессионального кино. Теперь министерство в приказном порядке требует от «Казахфильма» передать центру весь свой архив. С какой стати? Какой в этом смысл? Зачем отбирать у студии последний кусок хлеба? Деятельность центра в сегодняшнем виде меня не устраивает. Хотя изначально идея была хорошая. К сожалению, в нашей стране зачастую здравые идеи, перспективные программы разбиваются о бюрократические препоны и самоуправство.

«В Казахстане возникает аналог дела «7-ой студии» Кирилла Серебренникова?» — В редакцию «Новой газеты» — Казахстан» пришло Открытое письмо в адрес премьер-министра Республики Казахстан А. У. Мамина и министра культуры и спорта Республики Казахстан А. Р. Раимкуловой, подписанное сотней членов съемочной группы совместного казахстанско – американского грандиозного реалити-шоу, считающими, что их предвзято, провокационно и неправомерно преследуют сотрудники Агентства РК по противодействию коррупции — В 2020 году на американском телеканале CBS выйдет спродюсированный Казахфильмом, снятый в Казахстане часовой эпизод для популярного и всемирно известного реалити-шоу. Название проекта не разглашается согласно договора о совместном производстве подписанного между АО «Казахфильм им. Ш. Айманова» и американской компанией (ее название тоже не разглашается согласно вышеуказанного договора) — многократным обладателем премии «Эмми» в области реалити-шоу. Съемки в Казахстане были инициированы Министерством культуры и спорта РК как результат переговоров Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева с представителями ведущих американских кинокомпаний в январе 2018 года на круглом столе, организованном с Торговой Палатой США.

Обращаемся к Вам за помощью в разрешении ситуации, которая выходит из-под контроля, только из-за того, что проверяющие органы не могут разобраться в природе данного проекта. И теперь новым руководством АО «Казахфильм» инициирован процесс расследования в отношении всей съемочной группы силами Агентства РК по противодействию коррупции.

«Гульнара Сарсенова: Старая схема уже не работает» — Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Гульнара САРСЕНОВА дала интервью в то время, когда полным ходом проходит питчинг кинопроектов, претендующих на государственное финансирование. Авторы 88 фильмов защищают свои работы перед Экспертным советом, в состав которого вошли признанные профессионалы казахстанской киноиндустрии. А тем временем в социальных сетях и в ряде СМИ бывший член этого же самого Экспертного совета Ермек ТУРСУНОВ развернул настоящую информационную атаку на руководство Государственного киноцентра, а также на лигитимность его Экспертного совета, в котором он работал более трех месяцев.

— Скажу одно – сейчас я абсолютно не согласна с высказываниями Турсунова по поводу работы Госцентра. Дело в том, что Ермек Турсунов возможно плохо читал Закон «О кино», или же, просто не может принять всех преобразований, которые несет в себе этот важный документ.

И вся сложность ситуации в том, что некоторые режиссеры по памяти, по рефлексии какой-то, привыкли, что их фильмы должны обязательно финансироваться через киностудию «Казахфильм» и распределяться среди тех режиссеров, которые к этой киностудии причастны. Но эта схема уже не работает.

Думаю, мы сегодня переживаем проблему роста, смену старого на новое. Поэтому у нас идет такое недопонимание и внутренняя борьба. Подчеркну, это не борьба поколений, это именно борьба ментальности, борьба восприятия современной реальности. Не все это понимают и принимают, но Закон «О кино» трактует именно такой подход.

Я же, не зная его близко, только по книгам и по первому фильму «Келин», который мне, кстати, понравился (он был выдвинут в шорт-лист «Оскара» после нашего фильма «Монгол» — номинированного на эту премию) была уверена, что он адекватный человек, патриот Казахстана, радеет и переживает за проблемы нашего кино. Но, как выяснилось, это далеко не так. Он не читал ни одного сценария из тех 250, которые были поданы в рамках второго питчинга. На тех редких заседаниях, где он присутствовал, он не давал никаких комментариев, просто наблюдал, но при этом одновременно голосовал. И вдруг он стал высказываться, что недоволен общей работой. Я считаю, что это неуважение не только к Киноцентру, который он считает «неправильной организацией», — это неуважение к профессионалам Экспертного совета. Его неожиданный демарш, оскорбил не только меня, как руководителя Киноцентра, он оскорбил всех членов Экспертного совета.

Рашид НУГМАНОВ – «Киноиндустрия Казахстана держится на энтузиазме» — Состояние киноиндустрии Казахстана на сегодняшний день не отвечает стандартным требованиям международного кинопроизводства и держится не на системном развитии отрасли, а на энтузиазме, преданности профессии и таланте отдельных кинематографистов. Учитывая эти факторы, в 2015 на XI Международном кинофестивале «Евразия» было инициировано создание новой концепции развития киноотрасли и принятие закона о кинематографии, который регламентировал бы государственную поддержку в условиях рыночных отношений. Министерство культуры и спорта проявило политическую волю и поддержало разработку проекта закона. Была создана рабочая группа, концепция неоднократно обсуждалась с общественностью, было высказано большое количество пожеланий от представителей профессии.

К сожалению, со временем обсуждение пошло на убыль, количество участников группы из числа кинематографистов сократилось, и в 2018 окончательный вариант проекта, разработанный вновь созданным КазНИИК, был отправлен на рассмотрение в парламент без широкого обсуждения. 3 января 2019 Закон «О кинематографии» был принят.

Сегодня он подвергается критике кинематографистов, которые не находят в нем своих рекомендаций. Как один из инициаторов проекта, считаю долгом выразить свою точку зрения. При этом судить о концепции развития киноиндустрии Казахстана следует только комплексно, с учетом всех взаимосвязанных процессов.

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