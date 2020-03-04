Уали о поручении Токаева по праздничным выходным: Президент не поручал менять закон

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев не поручал менять закон, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«На мое имя поступают просьбы разъяснить вчерашнюю публикацию президента К.К. Токаева по вопросам работы госслужащих в выходные и праздничные дни. (…) В целом законодательство меняться не будет, такого поручения глава государства не давал», — сообщил Уали в среду, комментируя твит Токаева о выходе на работу государственных служащих в выходные дни после праздников.

Он объяснил, что «поводом для заявления главы государства стала ситуация, когда в период многодневных праздников и следующих за ними выходных практически бездействуют центральные и местные государственные органы».

«Вы знаете, что наша страна сегодня сталкивается с такими серьезными вызовами, как распространение коронавируса в соседних государствах, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (недавние снегопады, паводковая угроза) и т.д. Все это требует безотлагательной реакции, оперативной и слаженной работы всех государственных структур», — подчеркнул пресс-секретарь.

Поэтому, как подчеркнул Уали, «президент считает целесообразным обеспечить выход на работу госслужащих в дни, которые следуют за праздничными днями».

«Речь идет о работниках аппаратов президента, правительства, министерств, подотчетных главе государства ведомств, акиматов областей и городов республиканского значения», — уточнил он.

При этом пресс-секретарь отметил, что «речь идет о том, чтобы полностью соблюдать казахстанское законодательство».

«В соответствии со статьей 32 Закона «О государственной службе в Республике Казахстан», для выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ государственные служащие в выходные и праздничные дни могут привлекаться к работе в соответствии с трудовым законодательством. Согласно Трудовому кодексу, госслужащие могут выходить на работу только по собственному письменному согласию и их труд должен оплачиваться. Согласно статье 85 Трудового кодекса, за работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится повышенная оплата труда в размере не менее 1,5 дневной ставки», — напомнил он.

Таким образом, как отметил пресс-секретарь, «речь идет о возможности привлечения госслужащих к работе в день, следующий после праздничного дня (выходной день), с соблюдением требований Трудового кодекса».

«Хотел бы подчеркнуть, что Касым-Жомарт Кемелевич призывает к формированию новой трудовой этики. Он продвигает идеологию трудолюбия и ответственности среди госслужащих и всех граждан нашей страны. Напомню, буквально несколько дней назад президент в Жамбылской области призвал наших граждан показать пример трудолюбия, усидчивости, вдумчивости. Убежден, что эти слова главы государства были адресованы в первую очередь государственным служащим», — резюмировали Уали.

Напомним, 3 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев написал на своей странице в Twitter, что поручил правительству и администрации президента «пересмотреть действующий порядок: если праздничный день совпадает с воскресеньем, следующий день объявляется выходным». Президент отметил, что «следующий день (понедельник) должен быть рабочим для всех госслужащих».

Отметим, что сейчас, если праздничный день выпадает на воскресенье, то, как правило, воскресный выходной переносят на понедельник, а выходные распространяются на всех без исключения, кто работают пять дней в неделю.