Казахстан ежегодно на Т600 млрд финансирует кожевенно-обувную отрасль соседей

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстан ежегодно на Т600 млрд финансирует кожевенно-обувную отрасль соседних стран, считает председатель Ассоциации переработчиков кожи и меха РК Бейбут Рахимгалиев.

«Сырьем для производства кожи и меха для обуви являются шкуры крупного и мелкого рогатого скота. Каждый год Казахстан потребляет на Т600 млрд обуви. По сути, на эту сумму финансируем кожевенно-обувную отрасль соседних стран. И у них есть рабочие места и поступают налоги в бюджет этих стран. Ежегодно у нас забивается около 3 млн шкур крупного рогатого скота (КРС). В среднем из одной шкуры КРС получается 15 пар обуви. Как минимум из половины этих шкур кожевенные заводы могут выпускать кожу для обуви. А вторую половину экспортировать в виде полуфабрикатов, обеспечивая валютные поступления», — сказал Рахимгалиев на заседании сената в среду.

По его словам, казахстанские кожевенные предприятия простаивают.

«В свое время через государственные финансовые институты некоторые заводы сделали реконструкцию и пробрели новое импортное оборудование. Но по непонятным надуманным причинам прекращается дофинансирование порядка 20-30%. И проекты зависают. Заводы превращаются в проблемные. Государство, затратив миллиарды тенге, не получают ожидаемого эффекта», — отметил глава ассоциации.

По его мнению, единственной организацией, пытающейся помочь в развитии кожевенной отрасли, является министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Но выделенные Т600 млрд недоступны из-за испорченных кредитных историй. Одним из путей выхода из сложившейся ситуации является субсидирование переработки шкур КРС и МРС. При субсидировании повысится стоимость приобретаемых шкур у сельхозников и мясоперерабатывающих предприятий. Предлагаем субсидировать только 1, 2, 3 сорта шкур. Это будет стимулировать увеличение забоя на убойных пунктах и повышение качества готовой продукции. Государство через увеличившиеся налоговые поступления от более качественной продукции вернет субсидируемую сумму», — уверен Рахимгалиев.