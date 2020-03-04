Кто вернет пассажирам общественного транспорта в Алматы Т4 млн?

Алматы. 4 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Среда для алматинцев, пользующихся общественным транспортом с утра пораньше, не задалась. В особенности для тех, кто не пользуется непосредственно картой «Оңай» для оплаты проезда, а платит через различные приложения или посредством SMS. Эти способы оплаты начисто отказывались работать. Да и для тех, кто не успел с вечера пополнить средства на карте «Оңай», решив сделать это утром, это тоже оказалось недоступным. А контролеры «Оңай» утром же из собственно контролеров переквалифцировались в кондукторов и стали требовать со всех, кто не смог оплатить проезд привычным способом, платить наличными, причем не по Т80, а по все Т150. Таким образом, часть пассажиров переплатила за проезд вдвое. А в Транспортном холдинге Алматы (ТХА), приславшем разъяснение в полдень, объяснили лишь, что наблюдался временный сбой в работе оборудования в течение двух часов — с 7.20 по 9.10 утра. Про законность или незаконность взимания платы в Т150 в разъяснении холдинга – ни слова.

Ну, а теперь предлагаем посчитать, во сколько обошелся этот сбой самим пассажирам. Если не верите нам, предлагаем всем вооружиться калькуляторами.

Если верить ТХА, осенью 2019 года там сообщали, что алматинцы ежемесячно совершают около 30 млн поездок на общественном транспорте. Следовательно, в день – около 1 млн поездок. Если учесть, что автобусы у нас ходят с 6.00 до 0.00 (18 часов в сутки), делим 1 млн на 18 и получаем, что в час совершается 55 тыс. поездок. Так как сбой длился у нас два часа, получается, что за время сбоя проехало 110 тыс. пассажиров (не забываем, что речь идет про «час пик»). Допустим, половина из них имели деньги на карте «Оңай» и успешно заплатили по Т80. Остальные 55 тыс. заплатили по Т150. Перемножаем эти две цифры и получаем весьма внушительную сумму – 8,25 млн. И делим эти деньжищи пополам – ведь поТ80 с пассажиров все равно бы взяли, если бы «Оңай» работал как надо. Вот и получается, что на сбое системы кто-то заработал более Т4 млн.

Да, расчеты сделаны, что называется, «на коленке». И если ТХА есть, что возразить, мы готовы опубликовать их точку зрения.

Пока же приводим полученный от ТХА пресс-релиз дословно: «Транспортный холдинг г. Алматы ранее, 18 февраля 2020 года, разметил во всех социальных сетях и на официальных ресурсах информацию о модернизации серверного оборудования. Все работы в данном направлении проводятся и соответствуют утвержденным внутренним планам. Сегодня, 4 марта, с 7:20 до 9:10 часов наблюдались задержки в работе мобильного приложения и связанного с ним функционала. Также некоторые пользователи не могли совершить пополнение баланса своих карт через некоторых агентов. В тоже время регистрация проезда по средствам транспортных карт происходили в общественном транспорте города в штатном режиме и без задержек. В 9:10 все вышеуказанные задержки были исключены».

Мне, как потребителю, проблемы ТХА с модернизацией, внутренними планами, задержками приложения и прочем – до лампочки. Вы лучше расскажите, насколько законным было взимание с пассажиров Т150? Помнятся ваши же объяснения, что если наблюдаются проблемы с оплатой «Оңай» не по вине пассажира, можно вообще не платить.

P.S. После того, как ТХА прислал в редакцию свой пресс-релиз, его представители неоднократно пытались выяснить, будет ли опубликована их позиция, при этом, они очень просили не употреблять слово «сбой».

«Еще можно попросить вас, в тексте материала про наш ответ не употреблять слово «сбой», потому что это совершенно другое понятие в нашей работе. Заранее спасибо», — написали в ТХА.

Заранее редакции спасибо сказали, но перед пассажирами общественного транспорта в Алматы в холдинге почему-то не извинились.