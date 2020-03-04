Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ — Казахстан приостановил и сократил еще несколько международных авиарейсов, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Правительством РК меры по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана. С 1 марта 2020 года введен четвертый этап усиления, расширяющий перечень стран, к прибывшим лицам из которых применяются карантинные мероприятия», — говорится в информации по приостановлению и сокращению авиарейсов по некоторым маршрутам, распространенной КГА в среду.

В ведомстве уточнили, что все регулярные рейсы (34 рейса в неделю) между Казахстаном и Китаем приостановлены с 3 февраля 2020 года.

«С 1 марта 2020 года сокращено количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан – Сеул и Алматы – Сеул с девяти до трех рейсов в неделю: авиакомпания Air Astana по маршруту Нур-Султан – Сеул с двух до одного рейса в неделю, по маршруту Алматы – Сеул с пяти до одного рейса в неделю и авиакомпания Asiana Airlines с двух до одного рейса в неделю», — следует из сообщения.

Также сообщается, что рейсы по маршруту Алматы – Тегеран авиакомпании Mahan Air приостановлены с 1 марта (один рейс в неделю).

«С 5 марта также приостанавливается рейс Нур-Султан – Баку. Рейс Алматы – Баку ограничен с пяти до двух рейсов (Air Astana – с трех до одного, Azerbaijan Airlines – с двух до одного), рейс Актау – Баку – с семи рейсов до одного рейса (SCAT). Авиамаршрут Нур-Султан – Токио – с двух до одного рейса (SCAT)», — проинформировали в КГА.

В комитете отметили, что «в связи с приостановлением данных рейсов пассажиры, имеющие билеты с 1 марта на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения без штрафных санкций и в полном объеме».

«Для пассажиров в целях консультации по вопросом возврата авиабилетов в АО «Авиационная администрация Казахстана» работает телефон горячей линии по номеру 8 (7172) 64 58 41. График работы с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (5/2)», — сообщили в ведомстве.

Также в КГА проинформировали, что с 3 марта на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр, направленный на мониторинг ситуации по короновирусу.

«В центре ведутся наблюдения по статистике зараженных людей в странах, с которыми Казахстан имеет регулярные и нерегулярные авиасообщения», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет более 92 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.