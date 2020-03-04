Минюст РК: Учет мнений о возможности изъятия органов умершего будут определять внутри семьи

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Порядок учета мнений различных родственников о возможности изъятия органов умершего для трансплантации будет определяться внутри семьи, считает вице-министр юстиции РК Наталья Пан.

«Если по согласию/несогласию супруга об изъятии органов умершего для трансплантации все понятно, то по иным родственникам в правоприменительной практике могут возникнуть споры: одним могут быть «за», другие – «против». Каким образом будет установлена очередность мнений?» — задал вопрос депутат мажилиса парламента РК Михаил Чирков на пленарном заседании мажилиса в ходе обсуждения проекта Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в среду.

Отвечая на него, Пан подтвердила, что действующим законодательством действительно не предусмотрен механизм определения приоритетного права близких родственников на изъявление согласия или несогласия на трансплантацию.

«Ясность внесла поправка депутатов, что это будет супруг, а в случае его отсутствия – только один из близких родственников. Наверное, это тот случай, когда семья сама должна определить своего представителя, уполномоченного на изъявление воли. Думаю, что какой-то порядок может привести к нежелательным последствиям, поскольку каждый случай индивидуален», — уточнила Пан.

Ранее сообщалось, что оформить несогласие на посмертное изъятие органов для трансплантации каждый казахстанец может в поликлинике по месту прикрепления.