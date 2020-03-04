Бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены – Токаев

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ — Бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Использование цифровых технологий в государственном управлении является ключом к успеху всей программы. Это требует радикальных изменений. Все рабочие процессы должны быть переведены в электронный формат. В настоящее время неправильно готовить и представлять документы как бумажные, так и электронные. Бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены», — цитирует пресс-служба Акорды Токаева с совещания по реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в среду.

Президент обратил внимание на необходимость внесения изменений в соответствующие законодательные акты, нормативные акты государственных органов, если это необходимо, и поручил правительству, аппаратуру палат парламента и другим органам принять все необходимые меры в этом направлении.

Также Токаев поручил правительству разработать комплекс нормативных и стимулирующих мер для расширения проекта в рамках Индустрии 4.0.