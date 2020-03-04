Алматы. 4 марта. КазТАГ – Нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличивают объем производства, сообщает Bloomberg.

«Нефтеперерабатывающие заводы по всему Китаю увеличивают загрузку производственных мощностей примерно на 3% в неделю, поскольку усилия по возвращению страны к нормальным темпам работы повышают потребление топлива. Государственные и частные заводы повысят загрузку производственных мощностей примерно на 300 тыс. барр в день на этой неделе, после аналогичного повышения на прошлой неделе. В результате будет перерабатываться примерно 10,6 млн барр нефти в день», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что хотя это является позитивным шагом для рынка сырой нефти, на котором негативно сказывается падение спроса во второй по величине экономике мира, в настоящее время растет озабоченность по поводу потребления в других странах, поскольку эпидемия коронавируса распространяется по всему миру

«Худшее время должно быть позади», — сказала китайский аналитик ICIS Ли Ли.

По ее словам, спрос на топливо в Китае восстанавливается, поскольку центральные и местные органы власти ослабляют требования к возобновлению производства. Спрос на нефть традиционно тесно связан с ростом мировой экономики, что делает показатели работы нефтеперерабатывающих заводов важным индикатором того, насколько быстро восстанавливается Китай. Они также являются ключевыми для нефтяных трейдеров, потому что они определяют, сколько нефти потребляет страна.

По информации издания, китайские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали в среднем 13,4 млн барр нефти в день во второй половине прошлого года.

«Тем не менее, темпы дальнейшего роста производства пока не определены, поскольку перспективы спроса на бензин и авиатопливо остаются неопределенными в Китае и во всем мире. Узкие места в сфере материально-технического обеспечения, нехватка рабочей силы и сырья по-прежнему препятствуют возвращению предприятий на полную мощность», — отмечается в публикации.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет почти 91 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.