Тараз. 4 марта. КазТАГ – Штормовое предупреждение объявлено на четверг и пятницу в Жамбылской области, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«5-6 февраля в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду, днем 5, ночью 6 февраля порывы 23-28 метров в секунду. Местами ожидается туман. В Таразе днем 5 февраля ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду, временами 23 метров в секунду. Временами ожидается туман», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95%.