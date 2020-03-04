Алматы. 4 марта. КазТАГ – Всемирный банк выделил $12 млрд на помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает ВВС.

«Всемирный банк выделил $12 млрд на помощь развивающимся странам, которые борются с распространением коронавируса. Пакет чрезвычайных мер включает в себя недорогие кредиты, гранты и техническую помощь», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что оказание помощи последовало за появившимися предупреждениями о том, что вспышка коронавируса может привести страны к рецессии.

Помощь предназначена для того, чтобы помочь странам улучшить меры по защите общественного здравоохранения, а также поддержать частный сектор для снижения негативного влияния на экономику. Всемирный банк заявил, что будет уделять приоритетное внимание беднейшим и наиболее подверженным риску странам в распределении помощи для противодействия распространению вируса, который зафиксирован в более чем 70 странах мира.

«Половина пакета помощи будет предоставлена Международной финансовой корпорацией банка, которая работает с частным сектором. Около $4 млрд из $12 млрд будут переведены из ранее доступных средств», — говорится в публикации.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет почти 91 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.