Алматы. 4 марта. КазТАГ – Всемирный банк выделил $12 млрд на помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает ВВС.
«Всемирный банк выделил $12 млрд на помощь развивающимся странам, которые борются с распространением коронавируса. Пакет чрезвычайных мер включает в себя недорогие кредиты, гранты и техническую помощь», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что оказание помощи последовало за появившимися предупреждениями о том, что вспышка коронавируса может привести страны к рецессии.
Помощь предназначена для того, чтобы помочь странам улучшить меры по защите общественного здравоохранения, а также поддержать частный сектор для снижения негативного влияния на экономику. Всемирный банк заявил, что будет уделять приоритетное внимание беднейшим и наиболее подверженным риску странам в распределении помощи для противодействия распространению вируса, который зафиксирован в более чем 70 странах мира.
«Половина пакета помощи будет предоставлена Международной финансовой корпорацией банка, которая работает с частным сектором. Около $4 млрд из $12 млрд будут переведены из ранее доступных средств», — говорится в публикации.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной
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Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.