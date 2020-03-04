Одежду для фанатов Димаша планирует шить работающий во Франции казахский бизнесмен

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мы на стадии подписания соглашения по созданию одежды для фанатов Димаша Кудайбергена, сообщил генеральный директор Marino Madi Мади Сыпатаев.

«Мы планируем, у нас на стадии подписания соглашения по созданию одежды для фанатов Димаша. То есть коллаборация будет под маркой DQ выпускать одежду. То есть мы делаем дизайн, выпускаем одежду под брендом DQ и продаем фанатам по всему миру», — сообщил Сыпатаев в кулуарах сената в среду.

По его словам, это будет широкий ассортимент одежды: футболки, кепки, аксессуары, шарфы, пиджаки, бомберы, кофты.

«Планируем, что по интернету эта футболка будет стоить около $15-20 максимум», — добавил Сыпатаев.