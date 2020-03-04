Сайрагуль Сауытбай стала лауреатом международной женской премии за отвагу

Алматы. 4 марта. КазТАГ — Сайрагуль Сауытбай (этническая казашка, бежавшая из Китая) стала лауреатом международной премии International Women of Courage Award, сообщается на сайте Государственного департамента США.

«4 марта в Государственном департаменте США государственный секретарь Майкл Р. Помпео проведет ежегодную церемонию вручения международной премии «Женщины за отвагу» (IWOC). Ежегодно лауреатами премии становятся 12 женщин», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в 2020 году одним из лауреатов стала Сайрагуль Сауытбай.

«В июле 2016 года Сайрагуль и ее семья попытались переехать в Казахстан, но Коммунистическая партия Китая (КПК) конфисковала ее паспорт и не позволила ей поехать с мужем и детьми. С ноября 2017 года по март 2018 года КПК заставляла Сайрагуль обучать китайскому языку представителей этнических меньшинств в лагере для заключенных. В марте 2018 года Сауытбай бежала в Казахстан, чтобы избежать отправки обратно в лагеря, где, как она боялась, она может погибнуть. Впоследствии Сауытбай стала одной из первых жертв в мире, которая публично рассказала о репрессиях КПК против мусульман, что послужило толчком для создания движения против такой практики. Сайрагуль и ее семья получили убежище в Швеции, где они сейчас живут», — говорится в сообщении.

Премия вручается уже на протяжении 14 лет женщинам, которые продемонстрировали исключительную смелость в борьбе за мир, справедливость, права человека, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. С марта 2007 года лауреатами премии стали 134 женщины из 73 стран. В этом году общее количество лауреатов достигнет 146 человек из 77 стран.