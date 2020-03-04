Регламентировать работу биллинговых центров в системе ЖКХ потребовали депутаты РК

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Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Регламентировать работу биллинговых центров в системе ЖКХ (организаций, выставляющих единый платежный документ по услугам предприятий ЖКХ) потребовал депутат мажилиса парламента РК Сакен Утебаев.

«Вообще работа этих биллинговых центров регламентирована? Насколько я знаю, они работают по договоренности акимата с поставщиком услуг и самим биллинговым центром. Получается, у биллинговых центров нет законодательной основы, при которой они несут ответственность за выставляемые ими счета. Я полагаю, что их работу надо регламентировать», — сказал Утебаев на заседании рабочей группы по обсуждению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения бизнес-климата в среду.

Его поддержал депутат Азат Перуашев. По мнению парламентария, с появлением биллинговых центров удлинена цепочка для потребителя в вопросе защиты своих прав.

«Если человек обратится в биллинговый центр в случае выставления неправомерных счетов за услуги естественных монополистов, ему скажут, что они не отвечают за достоверность данных, а монополист скажет, что счет потребителю предъявил биллинговый центр. Мы удлиняем цепочку, чтобы потребитель мог защитить свои права. У меня просьба: если мы вводим такую вещь, как единый платежный документ, давайте четко определим, кто несет ответственность. Я думаю, что за достоверность информации должен отвечать биллинговый центр, а уж потом он сам судится в регрессном порядке с теми, кто ему такую информацию предоставил. Да, биллинговые центры уже работают, но нам ничто не мешает улучшить ситуацию. Ведь сейчас происходит ухудшение: за работу биллинговых центров платит монополист, единственный доход которого – это платежи потребителя, а ответственности у него нет», — считает мажилисмен.

В свою очередь председатель комитета по защите и развитию конкуренции министерства нацэкономики (МНЭ) РК Рустам Ахметов ответил, что биллинговые центры отвечают за выставленные счета.

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«Биллинговый центр – всего лишь посредник, он получает информацию, выставляет счет, но не может проверять ее достоверность. Но счет биллингового центра – это юридический документ. Если у потребителя возникли сомнения в правильности выставленного ему счета, он на основании этого счета может обратиться как в уполномоченный орган, который осуществляет контроль за деятельностью субъектов естественной монополии, а также к самим субъектам и в суд. Если ошибка произошла по вине биллингового центра – он и будет нести ответственность. Если ошибка в счете допущена субъектом монополии – субъект несет ответственность. Таким образом, мы хотим зарегулировать их деятельность», — уточнил Ахметов.

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