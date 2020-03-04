Почти 90% продукции легкой промышленности заходят в РК без сертификатов – МТИ

Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Почти 90% продукции легкой промышленности заходят в Казахстан без сертификатов, заявил вице-министр торговли и интеграции (МТИ) Азамат Аскарулы.

«Первая проблема (легкой промышленности – КазТАГ) – высокая доля «серого импорта», почти 90% продукции заходит в страну без сертификатного соответствия, без уплаты налогов», — сказал Аскарулы на заседании сената в среду.

По его словам, для решения проблемы МТИ внедряет обязательную систему национального стандарта. Продукция, не соответствующая данному стандарту, будет полностью изыматься.

«Сегодня уже разработано 34 национальных стандарта, направленных на повышение качества и защиты внутреннего рынка легкой промышленности. 23 стандарта – в разработке», — сказал вице-министр.

Также разработан закон о техническом регулировании, который предусматривает создание системы сертификации персонала и передачу функций и присвоение звания экспертов-аудиторов в рыночную среду.

Для защиты от контрафактной продукции на рынке Казахстана, в частности, разработан законопроект, который упрощает процедуру защиты правпотребителей, добавил Аскарулы.