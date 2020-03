Не стоит обманываться: эта «сделка» между вчерашними врагами определенно является поражением для Америки и ее союзников

Газета Le Monde опубликовала статью под названием «Afghanistan : une paix en forme de défaite» — «Мир в форме поражения».

В ней говорится так: «Мирное соглашение, подписанное между Вашингтоном и талибами в Дохе в субботу, 29 февраля имеет историческое значение. Даже если окончательный афганский мир еще далеко не достигнут в полной мере, этот договор положит конец восемнадцатилетнему бардаку. Поэтому следует приветствовать выбор Дональда Трампа: он, являясь вторым после Барака Обамы американским президентом, который был избран, именно благодаря обещанию вывести американскую армию из Афганистана и Ирака, взял на себя смелость попытаться положить конец самой продолжительной войне в истории Америки и найти в себе мужество принять мир в форме поражения.

Ибо не стоит обманываться: эта «сделка» между вчерашними врагами определенно является поражением для Америки и ее союзников. Талибы, кстати сказать, тут же дали понять, что они считают это своей победой.

Такой вывод, возможно, звучит неприятно для международного сообщества, которое, следуя за Джорджем Бушем, дружно втянулось в события в Афганистане, но это факт. Если бы афганские моджахеды выиграли при поддержке Вашингтона законную войну против Аль-Каиды осенью 2001 года, американцам и их союзникам по НАТО не понадобилось бы вступать в ненужную восемнадцатилетнюю войну, которая последовала за этим».

Газета Tehran Times опубликовала материал под названием «US in no legal position to determine Afghanistan‘s future: Tehran» — «У США нет юридического статуса для определения будущего Афганистана – Тегеран».

В нем излагается следующее: «По словам официального представителя министерства иностранных дел ИРИ Аббаса Мусави, Соединенные Штаты не имеют юридического статуса для подписания договора, определяющего будущее Афганистана

«Исламская Республика Иран рассматривает предпринимаемые США меры как попытку узаконить присутствие своих вооруженных сил в Афганистане и выражает несогласие с ними», — сказал он.

Между тем Мохаммед Наим, представитель талибов в Дохе, охарактеризовал заключенную сделку как «шаг вперед».

Комментируя это соглашение, другое высокопоставленное должностное лицо движения Талибан заявил, что США вынуждены покинуть страну, потерпев ряд унизительных поражений от рук группировки боевиков и понеся за последние годы серьезные позиционные потери в Афганистане.

«Нет никаких сомнений в том, что мы выиграли войну, нет никаких сомнений в том, что в противном случае иностранные силы не покинули бы Афганистан», — цитирует агентство AFP слова, сказанные Аббасом Станикзаем, переговорщиком талибов».

Согласно условиям сделки, заключенной между США и движением Талибан, 5 тысяч талибов должны быть выпущены из афганских тюрем. Но президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что не давал согласия на освобождение пленных боевиков. Занимаемая сейчас официальным Кабулом позиция по указанному вопросу может вызвать обострение напряженности в условиях ожидания того, что представители правительства и мятежников вот-вот вступят в прямые переговоры с целью обсуждения вопросов перемирия.

Как бы то ни было, сейчас ясно, что афганский президент не хочет заблаговременно идти на уступки. Он заявил, что решать, когда выпускать пленных на свободу, будет его правительство, а не Соединенные Штаты. По его словам, этот вопрос является частью повестки дня ожидающегося внутринационального переговорного процесса, а не предварительным условием для переговоров. Ашраф Гани в данном контексте преследует свои собственные интересы. Его победа на недавних президентских выборах оспаривается оппозицией в лице Абдуллы Абдуллы и его сторонников. Он же хочет, чтобы именно сейчас США официально объявили о том, что они признают его вновь избранным главой Афганистана. Но если Вашингтон пойдет на это, от него отвернется ряд авторитетных афганских политиков. Да и Талибан в таком случае не придет в восторг. Так что американцам, видимо, предстоит заняться решением ряда головоломок и трудных задач с тем, чтобы вернуть доверие к разрекламированному соглашению.

***

