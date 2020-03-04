Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ — Совместный венчурный фонд создали Казахстан и Сингапур, сообщает пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (АО «НУХ «Байтерек»).

«В Нур-Султане подписано соответствующее соглашение, предусматривающее участие дочерней организации холдинга – АО «QazTech Ventures» в сингапурском венчурном фонде «Quest Ventures Asia Fund II» (QVAF II) общим размером в $50 млн. QazTech Ventures с капиталом в $10 млн войдет в этот фонд в качестве якорного инвестора. Согласно условиям соглашения, совместно созданный фонд в ближайшие три года рассмотрит и профинансирует перспективные стартап-проекты Казахстана и Центральной Азии», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

В пресс-службе холдинга отметили, что одним из якорных инвесторов созданного фонда является Pavilion Capital, дочерняя структура Тemasek – ведущего сингапурского финансового института развития.

«Pavilion Capital – это компания прямых и венчурных инвестиций, обеспечивающая стратегическую поддержку быстрорастущим проектам в США и Азии. Впервые в истории Казахстана «Temasek» будет инвестировать в казахстанские проекты», — следует из сообщения.

Также сообщается, что в рамках данного соглашения будет проведена трехлетняя акселерационная программа в стартап-проекты под названием «Kazakhstan Digital Accelerator» с представительством в Нур-Султане.

«Эта программа будет способствовать развитию и продвижению стартап-проектов и цифровой экосистемы в Казахстане. Благодаря акселерационной программе стартап-проекты смогут получить знания от ведущих международных экспертов, протестировать продукт в реальных условиях и привлечь инвестиции, что в свою очередь будет способствовать развитию и масштабированию проекта, как на локальном, так и на зарубежных рынках», — подчеркивается в сообщении.

В холдинге уточнили, что команда сингапурского фонда «Quest Ventures» совместно с QazTech Ventures будут участвовать в отборе стартап-проектов, проводить воркшопы, консультации, индивидуальные встречи и помогать наладить нетворкинг. Представители QVAF II отмечают, что каждый ментор от Quest Ventures – предприниматель со стажем.

«Сотрудничество с ведущим сингапурским фондом и открытие совместной акселерационной программы является важным шагом в построении венчурной экосистемы страны и вывода отечественных стартапов на глобальный рынок. На сегодняшний день венчурный рынок Юго-Восточной Азии имеет высокий потенциал и развивается со стремительной скоростью. Мы ожидаем, что в ближайшее время проекты, профинансированные данным фондом, смогут быть конкурентоспособными как в Казахстане, так и за его пределами, в частности в Юго-Восточной Азии», — отметил председатель совета директоров АО «QazTech Ventures», управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» Адиль Нургожин.

Отмечается, что QazTech Ventures в рамках своей деятельности продолжает привлекать иностранные венчурные фонды для финансирования казахстанских стартап-проектов. Так, в декабре 2019 года QazTech Ventures при участии премьер-министра РК Аскара Мамина подписало договор об участии в V Глобальном фонде 500 Startups (США).