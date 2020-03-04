В случае противоречий закона РК о СМИ с другими НПА в приоритете будут запреты

Алматы. 4 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В случае коллизий закона о СМИ и других нормативных правовых актов (НПА) приоритет будут иметь запретительные нормы, считает руководитель юридической службы Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Симахина.

«С точки зрения права приоритет должен иметь закон «О средствах массовой информации» – как специальный закон, который регулирует отношения, связанные с журналистами, собственниками средств массовой информации. А с точки зрения практики, я думаю, что приоритет будут иметь запрещающие нормы», — сказала Симахина на пресс-конференции в среду.

Она отметила, что поскольку среди предлагаемых изменений в закон о мирных собраниях содержится норма о том, что организаторы митингов должны предоставлять списки приглашенных журналистов, тех сотрудников СМИ, которых не окажется в списке, могут привлечь к ответственности за нарушение закона о мирных собраниях.

В свою очередь, президент фонда «Әділ сөз» Тамара Калеева обратила внимание на такую предлагаемую норму как специальные опознавательные знаки сотрудников СМИ.

«Не нужно забывать, что к законопроекту о митингах составлен дополнительный документ – это проект внесения изменений в закон о СМИ. И там требование иметь опознавательные знаки уже указано. Что касается опознавательных знаков, их должно разрабатывать министерство информации. Сколько это будет разрабатываться? Кто это будет утверждать? И главное – кто будет производить и как их будут распределять? По запросу главного редактора или всем желающим? И сколько они будут стоить? Это очень большой пласт ограничений прав журналистов освещать мирные собрания», — сказала Калеева.

Напомним, 7 февраля МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане хотят ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний, а также о том, что иностранцев за участие в мирных собраниях намерены шт рафовать и выдворять за пределы страны. Также стало известно, что освещение митингов может стать поводом для закрытия СМИ в Казахстане. Кроме того сообщалось, что политикам хотят запретить проводить митинги при приостановке работы их партий в Казахстане.

17 февраля на обсуждении концепции законопроекта «О мирных собраниях» директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис предложил отправить новый законопроект на экспертизу в ООН, а журналист Сергей Пономарев выразил уверенность, что новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в Казахстане. Президент Общественного фонда «Либерти», правозащитник Галым Агелеуов выразил мнение, что в Казахстане нужно закрепить норму о проведении митингов везде, где нет ограничений со стороны государственных органов. Также Жовтис считает, что при проведении спонтанных мероприятий в Казахстане не может быть никаких уведомлений. Представитель общественного фонда «Халыкка адал кызмет» Болат Жуматаев считает, что все заявки на митинги и собрания должны быть в общедоступном реестре в Казахстане. По мнению Жовтиса, если новый закон о митингах будет принят в том виде, в каком он предложен сейчас, появление в Казахстане своей Греты Тунберг будет невозможно. Также он считает, что новый закон о митингах может сделать незавидной судьбу журналистов.

Позднее в этот же день на пресс-конференции Жовтис выразил мнение, что новый закон о мирных митингах является законом о резервации для несогласных. Политик, инициатор создания Демократической партии Тулеген Жукеев считает, что лучшее, что может сделать действующая власть в Казахстане – мирно передать правление демократическим силам. Также Жовтис сообщил, что альтернативный проект закона о мирных собраниях намерен отправить в министерство информации и общественного развития (МИОР) РК. В свою очередь правозащитник, президент общественного фонда «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина считает, что новый законопроект о мирных митингах видит в гражданах потенциальных насильников.

Инициатор создания партии HAQ Тогжан Кожалиева считает, глава МИОР РК Даурен Абаев не является автором законопроекта о мирных митингах.

26 февраля вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин пообещал, что правила деятельности журналистов на мирных собраниях обсудят с самими журналистами.