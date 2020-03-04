Новый закон РК о СМИ может появиться не раньше, чем через три-четыре года – Калеева

Алматы. 4 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Новый закон о СМИ в Казахстане может появиться не раньше, чем через три-четыре года, считает президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева.

«Я надеюсь, что дождемся (нового закона о СМИ – КазТАГ), но когда – на это никто вам не ответит. В любом случае, с теми темпами, которые сейчас мы наблюдаем, не раньше, чем через три-четыре года. Пока сейчас худо-бедно сверят концепции, потом через увеличительное стекло начнут смотреть все организации, все специалисты. В общем, это процесс не быстрый», — сказала Калеева на пресс-конференции в среду.

Она отметила, что еще в 2017 году министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев обещал, что разработка нового закона начнется в ближайшее время.

«Абаев еще в 2017 году говорил, что мы сейчас последние поправки примем и начнем разрабатывать принципиально новый закон о СМИ на основе между стандартов. Было это повторено и в 2018 году. Сейчас у них та же растерянность – нужны новые понятия и так далее», — отметила она.