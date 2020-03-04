ВОЗ предупредила о глобальном дефиците медоборудования для борьбы с коронавирусом

Алматы. 4 марта. КазТАГ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о глобальном дефиците медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.

«ВОЗ предупредила о глобальном дефиците и повышении цен на защитное оборудование для борьбы с быстро распространяющимся коронавирусом и попросила компании и правительства увеличить их производство на 40% по мере роста числа случаев смерти от этого вирусного заболевания», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вирус продолжил распространяться в Южной Корее, Японии, Европе, Иране и Соединенных Штатах, еще несколько стран сообщили о первых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего в общей сложности около 80 стран столкнулись с гриппоподобным заболеванием, которое может вызывать пневмонию.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет почти 91 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.