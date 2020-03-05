Члены египетского парламента призывают отменить хадж из-за коронавируса

Алматы. 5 марта. КазТАГ — Депутаты парламента Египта призывают отменить в этом году хадж из-за опасений по поводу распространения коронавируса, сообщает Gulf News.

«Временный запрет на выдачу виз для совершения Умры может вынудить миллионы мусульман по всему миру отложить или отменить паломничество, которого многие из них с нетерпением ждали годами. Вспышка коронавируса может потенциально повлиять на гораздо большее ежегодное паломничество — хадж. Некоторые депутаты египетского парламента призвали отменить ежегодный хадж в этом году из-за опасения по поводу пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Так, по словам депутата Мохаммеда Абу Хамеда, «официальные религиозные учреждения должны потребовать отложить хадж в этом году до дальнейшего уведомления, чтобы предотвратить передачу вируса, который распространилась в нескольких арабских странах, и ввиду приостановления Саудовской Аравии Умры».

Свое предложение он обосновал тем, что ислам призывает не допускать причинения вреда и беречь человеческую жизнь.

Депутат Майса Атва заявила, что, если вирус будет распространяться и дальше, будет целесообразно приостановить хадж в этом году.

«Это решение предназначено для защиты египтян и предотвращения проникновения вируса в страну», — сказала она.

При этом издание приводит и другую точку зрения, высказанную депутатом Шукри Аль Гуинди.

«Нет необходимости откладывать поездку в хадж, который состоится в июле этого года, когда станет так жарко, что вирус не выживет. Такие призывы к отмене хаджа могут вызвать панику среди граждан. Поэтому таких преждевременных разговоров не должно быть», — сказал он.

В настоящее временя Египет объявил о двух подтвержденных случаях коронавируса и опроверг утверждения о вспышке вируса в стране.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет почти 91 тыс. человек, летальных случаев – около 3,1 тыс., выздоровели – порядка 45 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.