Алматы. 5 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Почти Т14 млрд потратили в 2019 году отдел счастья и еще два отдела акимата Алматы.

«Отдел семейного благосостояния занимается оказанием социальной помощи и выплатой пособий малообеспеченным гражданам. Бюджет отдела 2019 года – Т9 152,6 млн, охвачено 91 465 человек. Оказано 18 видов социальных выплат. Отдел равных возможностей занимается обеспечением лиц с инвалидностью средствами и услугами реабилитации, созданием условий для их социализации в общество. Бюджет отдела 2019 года – Т416З,7 млн, охвачено 26 01З человек. Отдел счастья и долголетия занимается обеспечением социальной поддержкой многодетных семей и лиц пенсионного возраста, созданием условий для преемственности поколений, развитием интеллектуального потенциала и укреплением здоровья. Бюджет отдела 2019 года – Т661,5 млн, охвачено 52 923 человек», — говорится в ответе КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы».

Также отмечается, что отдел благотворительности и социальной ответственности не имеет собственного бюджета, но привлек от спонсоров и меценатов Т42,1 млн.

«Отдел повышения человеческого капитала занимается изучением структуры спроса и предложения рабочей силы, координированием работы центра занятости по изучению потребностей работодателей в рабочей силе», — следует из ответа КГУ.

Однако бюджет отдела в акимате не указали.

Напомним, наличие указанных отделов в структуре акимата Алматы вызвало недоумение у казахстанцев и стало поводом для шуток. 19 февраля аким города Бакытжан Сагинтаев на своей отчетной встрече с населением, отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ, заявил, что в некоторых странах есть министерства счастья.