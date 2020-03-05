Неконтролируемым и нерегулируемым считают общественники ритуальный бизнес в СКО

Петропавловск. 4 марта. КазТАГ — Неконтролируемым и нерегулируемым считают общественники ритуальный бизнес в Северо-Казахстанской области.

«Сфера ритуальных услуг является неконтролируемой, их деятельность не лицензируется, этические нормы нигде не прописаны. Достаточно открыть свое ИП или ТОО и начать работать. Поэтому цены на услуги устанавливаются на усмотрение предпринимателя», — рассказал руководитель проектного офиса «Кызылжар адалдык аланы» Амангельды Сатанов на брифинге в среду.

Такой вывод общественники сделали после проведенного мониторинга работы сферы ритуальных услуг в Петропавловске.

Как сообщил Сатанов, с помощью выхода «тайного покупателя» общественники узнали, что цены на услуги погребения на кладбищах могут быть разными.

«На кладбище в Рабочем поселке Петропавловска на вопрос тайного покупателя: «Как осуществляется захоронение?», сотрудник кладбища указал жестом на хорошие места, стоимость которых составляет Т73 тыс., и места на общих основаниях – Т63 тыс. В эту стоимость входит услуга выкопать и закопать могилу, поставить крест. На вопрос: «В чем разница стоимости?», сотрудник кладбища ответил: «Таков порядок». Почему такая именно цена? Она ничем не регламентируется. Просто решили, что будет столько. В ходе разговора выяснилось, что можно и забронировать двойной участок, но стоимость работ будет выше. То есть стоимость погребения зависит от места захоронения», — проинформировал руководитель проектного офиса.

По его словам, эта информация подтвердилась и во время посещения «тайным покупателем» в бюро ритуальных услуг в Петропавловске.

«По словам сотрудника бюро, за доплату в Т10-15 тыс. по договоренности на месте с администрацией кладбища можно получить место ближе ко входу», — уточнил Сатанов.

Заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин считает, что «это самая настоящая бытовая коррупция».

«У человека горе, еще и бытовая коррупция. Получается удар по имиджу государства: люди думают, что этим занимаются госорганы, хотя этот бизнес находится в доверительном управлении. Есть информация, что дело не ограничивается названными цифрами», — отметил он.

Кроме того, Сатанов сообщил, что налицо лоббирование полицейскими интересов ритуальных контор и медучреждений, оказывающих ритуальные услуги.

«В ходе изучения нормативно-правовых актов не представилось возможным установить законодательные нормы, регламентирующие порядок обязательной доставки трупа в медицинское учреждение при естественном летальном исходе. В случае волеизъявления родственников и при отсутствии признаком насильственной смерти труп может остаться у родственников до захоронения, минуя морг при медицинском учреждении. Этот пробел может быть использован сотрудниками правоохранительных органов в целях лоббирования интересов медучреждений, оказывающих ритуальные услуги, а также в целях получения денежного вознаграждения от родственников, не желающих передать тело умершего в медицинское учреждение. Возможность лоббирования интересов медучреждений есть и у сотрудников скорой помощи», — уверен Сатанов.

Он уточнил, что такие выводы общественники сделали после общения с людьми, у которых умер кто-то из близких.

«Как узнают ритуальные службы, что человек умер? Только умер – и уже звонят из ритуальных служб, хотя, казалось бы, кто может об этом знать? Т.е. вопросы есть. Мы написали письмо в департамент полиции и управление здравоохранения о необходимости провести разъяснительную работу с сотрудниками», — сообщил руководитель офиса.

Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается во всех регионах, т.к. отрасль нерегулируемая.

«Проводим везде мониторинг, результаты отправили в Центральное агентство противодействия коррупции для принятия дальнейших мер. Поскольку вопрос поднимался по всей стране, будут изучаться договоры доверительного управления. Возможно, результат будет, когда все регионы обобщат свои мониторинги», — заключил Сатанов.

Согласно пп.3 ст.109 Земельного кодекса РК, из земель общего пользования, отведенных под кладбища, на каждого умершего жителя для захоронения бесплатно выделяется земельный участок не менее 6 кв. м, платят люди только за услуги захоронения. На территории Петропавловска действует два христианских кладбища, которые находятся в доверительном управлении ТОО «Петроспецобслуживание». Мусульманских кладбищ на территории города нет. Захоронения проводят в близлежащих селах.

По данным комитета по статистике, в 2019 году в СКО умерло 6148 человек.