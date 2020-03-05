Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ — Казахстан приостановил ввоз некоторых фруктов из Китая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«Со 2 марта комитетом госинспекции в АПК МСХ РК введен временный запрет на ввоз из КНР косточковых, семечковых и цитрусовых культур (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0808,0809 и 0805, соответственно). Это решение продиктовано систематическим обнаружением карантинных объектов в продукции, ввозимой из Китая на территорию Казахстана», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что в соответствии с положениями международного стандарта по фитосанитарным мерам комитет МСХ РК направил в адрес главного таможенного управления КНР нотификации о нарушении международных и единых карантинных фитосанитарных требований при ввозе подкарантинной продукции.

«Рассмотрев официальное уведомление комитета госинспекции в АПК МСХ РК карантинная служба КНР инициировала усиленные меры реагирования. В частности, китайской стороной было выявлено, что систематические нарушения были допущены из-за того, что отдельные фруктовые сады не провели профилактические меры против карантинных объектов», — резюмируется в сообщении.

По данным МСХ, в 2019 году при попытке провоза подкарантинной продукции из КНР выявлено 52 нарушения, в том числе семь случаев выявления карантинных организмов, 22 случая ввоза продукции без фитосанитарного сертификата, 13 случаев отсутствия маркировки на упаковке подкарантинной продукции, три случая нарушения фитосанитарных требований, четыре случая несоответствия фитосанитарного сертификата и три случая непредставления подкарантинной продукции на досмотр.

Во всех указанных случаях осуществлен возврат подкарантинной продукции (12 тыс. единиц товара). Кроме того, наложено 27 штрафов на Т2 млн.