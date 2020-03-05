Кто выиграл от сделки Трампа с Китаем? 05.03.2020 14:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 107 0 Востоковед Адиль Каукенов о том, как меняются отношения США с Поднебесной Похожие материалы: Казахстан и Узбекистан отклоняют призыв США к конфронтации с Китаем Сенаторы США раскритиковали план Трампа по увеличению нефтедобычи в Арктике 34 авиарейса в неделю совершалось до вспышки коронавируса между Казахстаном и Китаем Казахстан выиграл спор против турецкой дорожно-строительной компании Центральная Азия становится важнейшим полем битвы в новой «большой игре»